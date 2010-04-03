Big Candle Scanner Dashboard MT5

Migliora la tua strategia di trading con il Big Candle Scanner Dashboard MT5, un dashboard multi-asset versatile progettato per rilevare candele rialziste e ribassiste sovradimensionate su numerosi pair di valute e timeframe, segnalando potenziali spostamenti di momentum o picchi di volatilità. Radicato in tecniche classiche di analisi candlestick popolari da trader come Steve Nison negli anni '90 attraverso il suo lavoro sui grafici candlestick giapponesi, questo tool è diventato un elemento essenziale per appassionati di forex e crypto che cercano di capitalizzare movimenti di prezzo significativi. È ampiamente usato per identificare inizii di trend, breakout o reversal in mercati dinamici, dove le candele grandi spesso precedono trend principali—offrendo benefici come opportunità di entry precoce, gestione del rischio migliorata confermando mosse ad alto volume, e riduzione del tempo sullo schermo tramite scanning automatico, rendendolo ideale per scalper, day trader e swing trader su pair forex, indici, commodities come oro (XAUUSD) e criptovalute come BTCUSD.

Il Big Candle Scanner Dashboard MT5 presenta un'interfaccia griglia personalizzabile che visualizza segnali in tempo reale per candele grandi, contrassegnati da frecce verde lime per rialzista (su) e rosse per ribassista (giù), con dimensione panel regolabile, colori (es. header in verde mare, simboli in blu acciaio) e scaling testo per visibilità ottimale. Scansiona pair definiti dall'utente (default include major come EURUSD, GBPUSD e esotici) su tutti i timeframe da M1 a MN1, applicando molteplici filtri: dimensione candela che supera un moltiplicatore della media (default 1.5x su 14 periodi), dimensione minima in pip (default 20), surge di volume (1.2x media su 14 periodi), differenza open-close (60% di high-low), ratio body-wick (1.5x) e range basato su ATR (1.5x su 14 periodi). Le condizioni possono essere impostate per matching "any" o "all" per precisione, con alert via pop-up, notifiche push o email su nuove rilevazioni. Vantaggi includono copertura completa del mercato senza monitoraggio costante, analisi di confluenza su timeframe per segnali più forti, e performance leggera per setup multi-grafico—non ridipinge, altamente personalizzabile e perfetto per integrare in strategie manuali o semi-automatiche.

Caratteristiche chiave

  • Scanning Multi-Valuta e Multi-Timeframe: Monitora tutti i simboli (es. major, minor, esotici, XAUUSD, BTCUSD) e timeframe (M1 a MN1, inclusi specifici MT5 come M2, H2) per rilevazioni di candele grandi in un dashboard.
  • Condizioni di Rilevazione Avanzate: Filtri includono dimensione candela relativa alla media (moltiplicatore 1.5, lookback 14), dimensione basata su pip (default 20 pip), conferma volume (moltiplicatore 1.2, lookback 14), differenza open-close (soglia 60%), ratio body vs wick (1.5x), e range dinamico ATR (moltiplicatore 1.5, periodo 14)—attiva "any" o "all" per segnali personalizzati.
  • Griglia Visiva in Tempo Reale: Panel facile da leggere con frecce colorate (verde lime su, rosso giù), altezza/larghezza personalizzabili (default 26%/50%), dimensione testo (1.2%), e colori per header/simboli adatti al tuo workspace.
  • Analisi di Confluenza Timeframe: Scansiona molteplici timeframe simultaneamente o individualmente, evidenziando segnali allineati per trade ad alta probabilità in condizioni trend o volatili.
  • Sistema di Alert Flessibile: Pop-up terminal, notifiche push mobili e email (tutti default abilitati) trigger su nuove candele grandi, garantendo risposte tempestive senza monitoraggio attaccato allo schermo.
  • Personalizzazione User-Friendly: Regola periodi lookback, soglie e abilita/disabilita condizioni specifiche o timeframe; supporta simboli market watch o liste personalizzate per scanning personalizzato.
  • Alta Efficienza e Compatibilità: Codice leggero per performance fluida su MT5, scansiona ultime N candele (default 200), con dimensione frecce (default 2) per overlay chiari su grafici.
  • Applicazione Mercato Versatile: Eccelle in forex, crypto, azioni e commodities per spotting burst di momentum, breakout o reversal con conferma supportata da volume.
  • Indicatori di Forza Segnale: Visualizza tipi rialzisti/ribassisti, tempi di occorrenza e forza via codifica colore (rosso overbought, verde oversold, oro neutrale) per valutazione rapida.
  • Design Ottimizzato Risorse: Segnali non ridipinti, efficiente per backtesting o monitoraggio multi-pair live, empowering principianti con input semplici e esperti con tweak profondi di condizioni.

Il Big Candle Scanner Dashboard MT5 è essenziale per trader che mirano a sfruttare anomalie candlestick per un vantaggio in mercati volatili. La sua capacità di scansionare ampiamente mentre filtra candele grandi significative riduce falsi positivi, fornisce alert actionabili e supporta strategie diverse, consegnando valore consistente in ambienti di trading veloci.

