Big Candle Scanner Dashboard MT5

Améliorez votre stratégie de trading avec le Big Candle Scanner Dashboard MT5, un tableau de bord multi-actifs polyvalent conçu pour détecter des bougies haussières et baissières surdimensionnées sur de nombreux paires de devises et timeframes, signalant des changements de momentum potentiels ou des pics de volatilité. Ancré dans des techniques classiques d'analyse de bougies popularisées par des traders comme Steve Nison dans les années 90 à travers son travail sur les graphiques en bougies japonaises, cet outil est devenu un incontournable pour les passionnés de forex et crypto cherchant à capitaliser sur des mouvements de prix significatifs. Il est largement utilisé pour identifier les initiations de tendances, les breakouts ou les reversals dans des marchés dynamiques, où les grandes bougies précèdent souvent des tendances majeures—offrant des avantages comme des opportunités d'entrée précoces, une gestion des risques améliorée en confirmant des mouvements à haut volume, et une réduction du temps d'écran grâce au scanning automatisé, le rendant idéal pour les scalpers, day traders et swing traders sur des paires forex, indices, commodities comme l'or (XAUUSD) et cryptomonnaies comme BTCUSD.

Le Big Candle Scanner Dashboard MT5 présente une interface de grille personnalisable affichant des signaux en temps réel pour les grandes bougies, marqués par des flèches vert lime pour haussier (vers le haut) et rouges pour baissier (vers le bas), avec taille de panneau ajustable, couleurs (ex. : en-tête en vert mer, symboles en bleu acier) et mise à l'échelle du texte pour une visibilité optimale. Il scanne des paires définies par l'utilisateur (par défaut inclut des majors comme EURUSD, GBPUSD et exotics) sur tous les timeframes de M1 à MN1, appliquant plusieurs filtres : taille de bougie dépassant un multiplicateur de la moyenne (par défaut 1.5x sur 14 périodes), taille minimale en pips (par défaut 20), surges de volume (1.2x moyenne sur 14 périodes), différence open-close (60% de high-low), ratio corps-mèche (1.5x) et plage basée sur ATR (1.5x sur 14 périodes). Les conditions peuvent être définies pour correspondre "any" ou "all" pour la précision, avec alertes via pop-ups, notifications push ou emails sur de nouvelles détections. Avantages incluent une couverture complète du marché sans monitoring constant, analyse de confluences sur timeframes pour des signaux plus forts, et performance légère pour setups multi-graphiques—non repeignant, hautement personnalisable et parfait pour intégrer dans des stratégies manuelles ou semi-automatisées.

Également disponible pour MT4 : Big Candle Scanner Dashboard MT4

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Fonctionnalités clés

  • Scanning Multi-Devises et Multi-Timeframes : Surveille tous les symboles (ex. : majors, minors, exotics, XAUUSD, BTCUSD) et timeframes (M1 à MN1, incluant spécifiques MT5 comme M2, H2) pour détections de grandes bougies dans un tableau de bord.
  • Conditions de Détection Avancées : Filtres incluent taille de bougie relative à la moyenne (multiplicateur 1.5, lookback 14), taille basée sur pips (par défaut 20 pips), confirmation de volume (multiplicateur 1.2, lookback 14), différence open-close (seuil 60%), ratio corps vs mèche (1.5x), et plage dynamique ATR (multiplicateur 1.5, période 14)—activez "any" ou "all" pour signaux adaptés.
  • Grille Visuelle en Temps Réel : Panneau facile à lire avec flèches colorées (vert lime haut, rouge bas), hauteur/largeur personnalisables (par défaut 26%/50%), taille de texte (1.2%), et couleurs pour en-têtes/symboles adaptées à votre espace de travail.
  • Analyse de Confluences de Timeframes : Scanne plusieurs timeframes simultanément ou individuellement, mettant en évidence des signaux alignés pour des trades de plus haute probabilité dans des conditions tendancielles ou volatiles.
  • Système d'Alertes Flexible : Pop-ups de terminal, notifications push mobiles et emails (tous par défaut activés) déclenchent sur de nouvelles grandes bougies, assurant des réponses opportunes sans monitoring collé à l'écran.
  • Personnalisation Convivial : Ajustez périodes de lookback, seuils et activez/désactivez conditions spécifiques ou timeframes ; supporte symboles market watch ou listes personnalisées pour scanning personnalisé.
  • Haute Efficacité et Compatibilité : Code léger pour performance fluide sur MT5, scanne dernières N bougies (par défaut 200), avec taille de flèches (par défaut 2) pour superpositions claires sur graphiques.
  • Application Marché Polyvalente : Excelle en forex, crypto, actions et commodities pour repérer des bursts de momentum, breakouts ou reversals avec confirmation soutenue par volume.
  • Indicateurs de Force de Signal : Affiche types haussiers/baissiers, temps d'occurrence et force via codage couleur (rouge suracheté, vert survendu, or neutre) pour évaluation rapide.
  • Design Optimisé des Ressources : Signaux non repeints, efficace pour backtesting ou monitoring multi-paires en live, empowerant débutants avec entrées simples et experts avec tweaks profonds de conditions.

Le Big Candle Scanner Dashboard MT5 est essentiel pour les traders visant à exploiter les anomalies de bougies pour un avantage dans des marchés volatiles. Sa capacité à scanner largement tout en filtrant des grandes bougies significatives réduit les faux positifs, fournit des alertes actionnables et supporte des stratégies diverses, délivrant une valeur consistente dans des environnements de trading rapides.

J'apprécierais grandement une évaluation positive si vous êtes satisfait de votre achat. Veuillez me contacter pour trouver une solution si vous ne l'êtes pas. Vous pouvez également demander un essai de 7 jours.

Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags big candle scanner dashboard mt5 multi timeframe scanner forex alerts volume confirmation breakout signals reversal detection candlestick analysis crypto commodities


Produits recommandés
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
It is very easy to use the Fibrillar indicator, since the simplest is to look at the chart and act according to the indications of the colored arrows. The algorithm takes into account the measurement of prices, and this method also focuses on measuring each of the price drops (H / C, H / O, LC, LO) - which gives more detailed information, but also more averaged. When calculating this indicator, logarithmic gains are first calculated at the closing price, which allows you to filter out the tren
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicateurs
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicateurs
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
Elite SR MT5
Radek Reznicek
Indicateurs
Elite SR - Advanced Level Indicator for automatic detection of support and resistance levels with different degree of credibility should become a part of your trading arsenal. This indicator is accessible via iCustom function and provides level values as well as their degree of credibility. Elite SR is fully adjustable and can work on any time-frame with any trading instrument! Important information For all detailed information about this indicator you can visit 747Developments website. Featur
KT COG Advanced MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT COG is an advanced implementation of the center of gravity indicator presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. It's a leading indicator which can be used to identify the potential reversal points with the minimum lag. The COG oscillator catches the price swings quite effectively. MT4 version of the same indicator is available here KT COG Advanced MT4 Calculation of COG The COG indicator is consist of the two lines. The main l
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicateurs
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
KT Pin Bar MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indicateurs
L’indicateur KT Momentum Arrows est basé sur une rupture momentanée, calculée à partir de l’écart des bandes et de la volatilité émergente dans une direction spécifique. Un signal d’achat est généré lorsque le prix clôture au-dessus de la bande supérieure, et un signal de vente lorsque le prix clôture en dessous de la bande inférieure. Un coefficient de magnitude est utilisé en paramètre d’entrée, influençant à la fois l’écart des bandes et la volatilité. Sa valeur doit être choisie avec soin se
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Indicateurs
Xtrade Trend Detector est un indicateur capable de trouver les meilleures opportunités pour prendre position sur n'importe quel marché boursier. En effet, il est taillé pour les scalpers mais aussi pour les Daytraders. Vous pourriez donc vous en servir pour repérer les zones à trader, il s’intègre facilement sur graphique. Je l'utilise pour detecter les tendances sur les grandes unités de temps et prendre positions sur les petites unités de temps. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des qu
Fibonacci Retracement Assistant Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Fibonacci Retracement Assistant Indicator for MetaTrader5 The   Fibonacci Retracement Assistant Indicator for MetaTrader5   is a specialized tool designed to enhance trading analysis using one of the most popular techniques in technical analysis. Fibonacci tools are widely known for helping traders pinpoint potential price reversal zones. This indicator applies Fibonacci ratios to identify likely support and resistance levels derived from recent price movements. To activate the tool, traders mus
FREE
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Indicateurs
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
Fractal Channel Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Fractal Channel Breakout draws a continuous channel by connecting the successive Up and Down fractals. It provides alerts and also plots the Up and Down arrows representing the bullish and bearish breakout of the fractal channel. Features If you use Bill Williams fractals in your technical analysis, you must also include it in your trading arsenal. It can be very effective and useful for stop-loss trailing. A new market trend often emerges after a fractal channel breakout in a new direction.
Binary Absorption
Bogdan Kupinsky
5 (1)
Indicateurs
Бинарный индикатор находит свечной паттерн "Поглощение" и рисует соответствующий сигнал для входа рынок. Имеет встроенные фильтры и панель для просчета количества успешных сделок. Особенности Работает для всех валютных пар и любых таймфреймов. Индикатор рассматривает комбинацию из 2-х или 3-х свечей в зависимости от настроек. Имеется возможность фильтровать сигналы путем настройки количества свечей одного цвета (тренда) до образования паттерна. Присутствует панель для отображения точности си
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicateurs
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Go Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicateurs
The main idea of this product is to generate statistics based on signals from 5 different strategies for the Binary Options traders, showing how the results would be and the final balance based on broker's payout. Strategy 1: The calculation is secret. Strategy 2: The signal is based on a sequence of same side candles (same color). Strategy 3: The signal is based on a sequence of interspersed candles (opposite colors). Strategy 4: The signal consists of the indicators bollinger (we have 3 type
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicateurs
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Higher High Lower Low MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
KT Higher High Lower Low marque les points de swing suivants avec leurs niveaux de support et de résistance respectifs : Higher High : Un sommet plus haut que le sommet précédent. Lower High : Un sommet plus bas que le sommet précédent. Lower Low : Un creux plus bas que le creux précédent.  Higher Low : Un creux plus haut que le creux précédent.   Caractéristiques L’intensité des sommets et des creux peut être ajustée en modifiant le nombre de barres à gauche et à droite. Alertes fournies lors
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicateurs
ATREND ATREND : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser Comment ça fonctionne L'indicateur "ATREND" pour la plateforme MT5 est conçu pour fournir aux traders des signaux d'achat et de vente robustes en utilisant une combinaison de méthodologies d'analyse technique. Cet indicateur s'appuie principalement sur la plage vraie moyenne (ATR) pour mesurer la volatilité, ainsi que sur des algorithmes de détection de tendance pour identifier les mouvements potentiels du marché. Laissez un message ap
KT Asian Breakout Indicator MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
L'indicateur KT Asian Breakout analyse une partie clé de la session asiatique afin de générer des signaux d'achat et de vente dans les deux directions en fonction de la cassure du prix. Un signal d'achat est déclenché lorsque le prix dépasse le plus haut de la session, tandis qu'un signal de vente est déclenché lorsque le prix casse le plus bas de la session. Points importants à retenir Si la boîte de session est trop large verticalement, il est préférable d’éviter une nouvelle entrée, car la m
Ovenstone Trend Analyser
Wayne Ovenstone
Indicateurs
Ovenstone Trend Analyser Professional Multi-Timeframe Confluence Indicator Transform Your Trading with Intelligent Confluence Analysis The Ovenstone Trend Analyser is a sophisticated trading indicator that identifies high-probability trading opportunities by analyzing trend confluence across multiple market dimensions. Designed for serious traders who demand precision and clarity in their market analysis. Key Features Multi-Timeframe Intelligence Always uses H4 timeframe data regard
Rubdfx Supply Demand
Namu Makwembo
Indicateurs
Holiday Sales Zones Indicator The Zones Indicator is your everyday Trading tool that  leverages advanced algorithms, including ICT institutional concepts like order blocks , engulfing candle patterns , and Level interactions , to identify critical levels of supply and demand (Resistance & Support). Visual signals are generated and clearly marked on the chart, providing a straightforward guide for traders to spot key opportunities. Key Features Advanced Algorithmic Analysis : Identifies supply
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
Indicateurs
MENA TREND INDICATOR & SCANNER Outil complet pour l'analyse de tendance multi-timeframes et l'exécution des trades MENA TREND INDICATOR & SCANNER est une solution de trading conçue pour simplifier l'analyse du marché grâce à une approche visuelle et structurée permettant d'identifier les tendances et d'exécuter des trades. Cet outil intègre la détection en temps réel des tendances, l'analyse sur plusieurs timeframes et le suivi de la performance des opérations , ce qui en fait un instrument poly
Pips On Candles
Giuseppe Nittoli
Indicateurs
Pips on Candles shows the number of pips involved in each candle on the chart. It is possible to set 3 different ranges for counting on each single candle via the RangeType parameter: With "HighLow" you count the pips present between the minimum and the maximum. The number is shown under each candlestick on the chart. With "OpenClose" you count the pips present between the opening and closing price of the candle. The number is shown under each candlestick on the chart. With "HighDistAndLowDist"
Support Resistance Breakout Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre trading de breakout avec l'indicateur Support Resistance Breakout Indicator MT5, un outil puissant basé sur ZigZag qui identifie dynamiquement les zones de support et de résistance, offrant des signaux de breakout confirmés pour des entrées à haute probabilité sur les marchés forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. S'appuyant sur des principes d'action des prix reconnus, décrits sur des sites comme Investopedia et BabyPips, où les breakouts de support/résistance son
DTFX Algo Zones for MT5
Minh Truong Pham
Indicateurs
DTFX Algo Zones are auto-generated Fibonacci Retracements based on market structure shifts. These retracement levels are intended to be used as support and resistance levels to look for price to bounce off of to confirm direction.   USAGE Figure 1 Due to the retracement levels only being generated from identified market structure shifts, the retracements are confined to only draw from areas considered more important due to the technical Break of Structure (BOS) or Change of Character (CHo
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
Indicateurs
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Plus de l'auteur
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre stratégie de trading avec l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicateur de pointe utilisant la régression à noyau non paramétrique pour fournir une analyse de tendances fluide et adaptative. Inspiré de l'estimateur Nadaraya-Watson, cet outil applique un lissage à noyau gaussien aux données de prix, créant des enveloppes dynamiques qui s'adaptent à la volatilité du marché sans le retard excessif des moyennes mobiles traditionnelles. Largement acclamé sur des plateformes comm
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 est un outil de trading sophistiqué pour MetaTrader 4 conçu pour automatiser les entrées et sorties de trades à l’aide de neuf indicateurs techniques : ADX, Bandes de Bollinger, CCI, MACD, Moyenne Mobile, RSI, Stochastique, Awesome Oscillator et RVI. Offrant une personnalisation étendue avec de multiples stratégies d’entrée/sortie et des modes de combinaison AND/OR/NA, cet EA offre aux traders une flexibilité inégalée. Largement testé, il garantit une génération p
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitaires
MT5 Local Trade Copier Pro est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 conçu pour copier les trades d’un compte MT5 source vers plusieurs comptes MT5 ou MT4 sur le même PC. Cet outil est idéal pour répliquer les trades sur des comptes clients ou des portefeuilles avec des paramètres personnalisables, y compris les tailles de lot, les stop-loss/take-profit et les options de copie inversée. Il simplifie la gestion des trades sans exécuter de trades basés sur une logique de marché, offrant une synchron
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé sophistiqué conçu pour MetaTrader 5, exploitant les croisements de moyennes mobiles pour capturer les inversions de tendance et les points d’entrée potentiels. Cet expert advisor offre aux traders une solution polyvalente avec des paramètres personnalisables, garantissant une exécution précise des trades et une gestion robuste des risques. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée efficaces, des règles de sortie flexibles
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT5, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Optimisez votre stratégie de grid trading avec le Grid Trade Manager MT5, un EA utilitaire gratuit polyvalent conçu pour automatiser la placement et la gestion d'ordres grid, inspiré de l'approche grid trading testée par le temps popularisée dans les 2000 par les communautés forex pour sa capacité à profiter des oscillations de marché en conditions ranging. Adopté par des milliers de traders sur plates-formes comme MQL5 et Forex Factory pour ses contrôles de risque robustes et customisation, cet
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Maîtrisez les tendances du marché avec le SuperTrend Alert MT5, un indicateur puissant conçu pour fournir des signaux précis de suivi de tendance pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa détection robuste des tendances, cet indicateur est un outil incontournable pour les traders recherchant des points d’entrée
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Ultimate Trade Panel MT5 est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 5, conçu pour optimiser les activités de trading et accroître l’efficacité des traders sur la plateforme MQL5. Cet outil simplifie les tâches de trading quotidiennes grâce à des fonctionnalités conviviales, servant de compagnon fiable pour gérer les trades sans dépendre d’une logique de trading spécifique. Développé pour les traders cherchant un avantage compétitif, il offre des outils d’automatisation et de gestion des risq
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez la précision de votre trading avec l' Indicateur GG TrendBar MT5 , un outil puissant multi-cadres temporels exploitant l'ADX et le Parabolic SAR pour fournir des signaux de tendance consolidés sur jusqu'à 9 cadres temporels. Issu de concepts avancés d'analyse de tendance popularisés dans les années 2010 sur des plateformes comme Forex Factory et MQL5, cet indicateur a gagné en popularité pour sa capacité à filtrer le bruit en exigeant un alignement entre les cadres temporels sélectionn
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitaires
MT4 Local Trade Copier Pro est un Expert Advisor pour MetaTrader 4 conçu pour copier les trades d’un compte MT4 ou MT5 source vers plusieurs comptes MT4 ou MT5 sur le même PC. Cet outil est idéal pour répliquer les trades sur des comptes clients ou des portefeuilles avec des paramètres personnalisables, y compris les tailles de lot, les stop-loss/take-profit et les options de copie inversée. Il simplifie la gestion des trades sans exécuter de trades basés sur une logique de marché, offrant une s
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Améliorez votre stratégie de hedging avec le Hedge Trade Manager MT5, un Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour automatiser les trades de hedging afin de contrer les mouvements de prix défavorables, s’appuyant sur les techniques de hedging popularisées dans les années 2010 par les courtiers forex permettant des positions opposées pour sécuriser les profits ou limiter les pertes pendant les tendances incertaines. Très apprécié sur MQL5 et les forums de trading comme Forex Factory et Reddit’s
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre trading d'action des prix avec l'indicateur Higher Highs and Lows MT4, un outil robuste qui exploite l'analyse fractale pour repérer les points de swing clés et identifier les patterns définissant les tendances comme Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) et Higher Lows (HL) pour des insights clairs sur la direction du marché. S'inspirant des principes fondamentaux d'action des prix enracinés dans la Théorie de Dow du début des années 1900 et popularisés dans le tra
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez vos capacités de détection de tendances avec l'indicateur Consecutive Candle Indicator MT5, un outil dynamique conçu pour identifier les séquences de bougies haussières ou baissières, offrant des alertes opportunes pour confirmer les tendances et les éventuelles inversions sur les marchés forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex, ainsi que salué dans les discussions sur Investopedia et TradingV
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicateurs
Améliorez votre stratégie de trading avec l' Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicateur de pointe utilisant la régression à noyau non paramétrique pour fournir une analyse de tendances fluide et adaptative. Inspiré de l'estimateur Nadaraya-Watson, cet outil applique un lissage à noyau gaussien aux données de prix, créant des enveloppes dynamiques qui s'adaptent à la volatilité du marché sans le retard excessif des moyennes mobiles traditionnelles. Largement acclamé sur des plateformes co
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Optimisez la gestion de vos trades avec le Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un Expert Advisor (EA) robuste conçu pour automatiser les ajustements des niveaux de stop-loss pour les trades ouverts manuellement ou par d’autres EA, garantissant la protection des profits et la gestion des risques. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et les forums MQL5 pour sa précision dans la gestion des trai
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Optimisez votre analyse de trading avec le Day and Week Separator MT4, un outil intuitif conçu pour tracer des lignes de séparation journalières et hebdomadaires personnalisables, parfait pour les traders confrontés aux différences de fuseaux horaires des courtiers. Très apprécié dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour sa simplicité et son efficacité, cet indicateur répond au défi courant d’aligner les cadres temporels des graphiques avec les horaires locaux
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT4, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Maîtrisez les tendances du marché avec le SuperTrend Alert MT4, un indicateur puissant conçu pour fournir des signaux précis de suivi de tendance pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa détection robuste des tendances, cet indicateur est un outil incontournable pour les traders recherchant des points d’entrée
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé avancé conçu pour MetaTrader 5, exploitant l’indicateur de l’Indice de Force Relative (RSI) pour automatiser les entrées et sorties de trades basées sur des conditions de surachat et de survente. L’EA prend en charge les configurations de trading inversé dans ces zones, offrant une approche polyvalente pour la gestion des trades. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée précises, des règles de sortie flexibles et une consommation mi
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT5 met en œuvre une stratégie de trading robuste basée sur l’Indice du Canal de Commodities (CCI), testée de manière approfondie pour des décisions d’entrée et de sortie précises dans diverses conditions de marché. L’EA offre des capacités de trading complètes, y compris des stratégies optionnelles de récupération de grille, de couverture et de martingale (configurables, désactivées par défaut). Il propose plusieurs méthodes d’entrée (cassures, renverse
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Améliorez la gestion des risques de votre portefeuille avec le Account Trailing Stop Manager MT5, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour suivre et gérer automatiquement le profit total de votre compte ou des trades avec un numéro magique spécifique sur MetaTrader 5, en clôturant tous les trades lorsque le profit actuel tombe en dessous du dernier pic de profit. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son mécanisme dynamique de verrouillage des profits, cet EA est un fa
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre stratégie de trading avec l' Indicateur de Canal Keltner MT5 , un outil classique de volatilité inspiré de l'innovation de Chester Keltner dans les années 1960, combinant des moyennes mobiles exponentielles (EMA) avec la plage réelle moyenne (ATR) pour créer des bandes de prix dynamiques. Célébré dans les cercles de trading depuis son renouveau à l'ère numérique, cet indicateur a gagné en popularité sur des plateformes comme TradingView et MQL5 pour sa fiabilité dans la détection
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé conçu pour capturer des opportunités basées sur les conditions de renversement des Bandes de Bollinger. Il exécute des transactions d’achat lorsqu’un renversement haussier est détecté près de la bande inférieure (lorsque la bougie précédente clôture en dessous de la bande inférieure et que la bougie actuelle clôture au-dessus, passant d’une bougie rouge à une bougie verte) et des transactions de vente pour un renversement baissier
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Utilitaires
Optimisez votre processus de clôture de trades avec le Close Manager MT5, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour automatiser les sorties de trades ouverts manuellement ou par d’autres EA sur MetaTrader 5, offrant aux traders un contrôle précis sur leurs stratégies de sortie. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour ses critères de clôture polyvalents et personnalisables, cet EA est un favori parmi les scalpers, day traders et swing traders sur des marchés volatils comme
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Simplifiez votre trading avec le STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) convivial conçu pour rationaliser l'exécution et la gestion des trades sur MetaTrader 4, offrant un placement d'ordres en un clic et une fermeture automatique des trades basée sur des seuils de profit et de perte personnalisables. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son interface intuitive et son contrôle efficace des trades, cet EA est un outil incontournable pour les scalpers, day traders et
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Restez en avance sur l’élan du marché avec le Pip Movement Alert MT4, un indicateur polyvalent multi-devises conçu pour suivre et alerter les traders sur des mouvements précis en pips à travers plusieurs symboles, idéal pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa capacité à détecter les changements soudains du
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicateurs
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis