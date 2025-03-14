RSI Trend V1

Önemli Not: Ekran görüntülerinde gösterilen "Bazı görseller" benim indikatörlerim olan Suleiman Levels Indicator ve RSI Trend V Indicator'dan alınmıştır.

RSI Trend V Indicator trend belirleme amacıyla tasarlanmış olup, Fibonacci ile entegre edilerek hedef bölgeleri ve potansiyel geri dönüş noktalarını belirler. Bu, genel trend yönünü belirlemede son derece güçlü, katı ve kullanışlı bir indikatördür. Potansiyel fiyat hareketi geri dönüş bölgelerinde görünen yükseliş ve düşüş okları içerir. Ancak odaklanılması gereken ana unsurlar şunlardır:

Thick blue line - Yükseliş trendi
Thick yellow line - Düşüş trendi
Green cloud above the thick green line
Red cloud below the thick yellow line
Bullish and bearish arrows

Yeni bir ok gösterildiğinde ortaya çıkacak Fibonacci seviyelerini dikkate almak çok önemlidir. Bu nedenle, hareketin bir düzeltme olabileceği ve bir trend olmayabileceği göz önünde bulundurularak diğer detaylara dikkat edilmelidir. Önceki ok ve ona karşılık gelen Fibonacci hareketi doğru olabilir veya mevcut ok ve Fibonacci seviyeleri yeni potansiyel fiyat hareketini temsil ediyor olabilir. Bu nedenle, diğer analiz detaylarına ve genel grafik görünümüne odaklanmak önemlidir.

RSI Trend V Indicator'ın Suleiman Levels Indicator ile birlikte kullanılması, her iki bulut, Suleiman Levels, destek ve direnç çizgileri ile yan trend çizgilerini dikkate alarak daha geniş ve kapsamlı bir grafik analizi yapılması önerilir.

https://www.mql5.com/en/market/product/128183

Herkese başarılar ve karlı işlemler dilerim!


