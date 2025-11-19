King Smart Liquidity MT5

King Smart Liquidity MT5, forex, altın, endeksler, Bitcoin ve diğer piyasalardaki kurumsal para akışlarını ve büyük bankaları takip etmek için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir analitik göstergedir. Bu gösterge, fiyat hareketi, likidite bölgeleri ve büyük finansal kurumların piyasadaki davranışlarını anlamaya dayanan "Smart Money Concept" metodolojisine dayanarak geliştirilmiştir. Bu gösterge sadece çizgiler veya bölgeler çizmez, aynı zamanda geleneksel gecikmeli göstergelerden uzak, gerçek piyasa yapısının kapsamlı bir analizini sağlar.

 Temel Özellikler: 

1.   Gelişmiş Piyasa Yapısı Analizi 
    *   Önemli yüksek ve düşük seviyelerin (HH, HL, LL, LH) tespiti ve güç göstergeli etiketlenmesi.
    *   Yapı Kırılımı (BOS) ve Karakter Değişimi (CHoCH) noktalarının hassas bir şekilde tanımlanması.
    *   Anlık görsel uyarılarla çift tepk/dip tabanlarının tespiti.
    *   Fiyat hareketine dayalı olarak gerçek piyasa yönünün net görünümü.

2.   Akıllı Emir Blokları Sistemi 
    *   Kurumlar tarafından bırakılan yükseliş ve düşüş emir bloklarının tanımlanması.
    *   Farklı renklerle aktif ve kırılmış bloklar arasında net ayrım.
    *   Potansiyel yeniden test bölgelerini belirlemek için ileri uzatma çizgileri.
    *   Her bir emir bloğunun etkinliğini sağlamak için gelişmiş doğrulama sistemi.

3.   Adil Değer Açıkları (FVG) 
    *   Yükseliş ve düşüş adil değer açıklarının otomatik tespiti.
    *   Aktivite durumunu yansıtan renklerle açık gücünün ve doluluk yüzdesinin belirlenmesi.
    *   Önemli doluluk bölgelerine yaklaşıldığında grafik üzerinde görsel uyarılar.
    *   Mevcut piyasa hareketine uyum sağlayan dinamik analiz.

4.   Kurumsal Likidite Bölgeleri 
    *   Kurumların hedef aldığı likidite havuzlarının tanımlanması.

5.   Kırıcı Bloklar ve Hafifletme Blokları tespiti. 

6.   Kurumsal Birikim/Dağıtım Bölgeleri. 

7.   Yapı Kırılım Yeniden Test Bölgeleri (RETEST BOS Bölgeleri). 

8.   Grafik üzerinde doğrudan metinler ve açıklayıcı işaretlerle Etkileşimli Eğitim Araçları. 

9.   Gelişmiş fiyat desenlerinin açıklayıcı çizimleri. 

 Harici kaynaklara ihtiyaç duymadan aktif olarak işlem yaparken veya test ederken kavramları öğrenin: 
1.  Her öğe, size piyasa yapısının tam bir resmini sağlamak için açık bir şekilde renklendirilmiş ve etiketlenmiştir.
2.  Analitik hassasiyet: Gelişmiş algoritmalar rastgele çizimlerden kaçınır ve en yüksek öneme sahip noktalara odaklanır.
3.  Kavram entegrasyonu: SMC kavramları kendi kendine etkileşime giren uyumlu bir sistemde birleştirilmiştir.
4.  Kullanım esnekliği: Hemen hemen tüm özellikleri gizleme veya gösterme yeteneğiyle her öğe üzerinde tam kontrol.

 Kullanım İpuçları: 
1.   Önce test edin:** Gerçek işlemden önce göstergenin sinyallerini anlamak için bir demo hesapta test yapın.
2.   ​​Zaman dilimi entegrasyonu: Genel eğilimi belirlemek için tercihen daha yüksek bir zaman dilimi ile göstergeyi kullanın.
3.   Onay bekleyin:** İşleme girmek için acele etmeyin; fiyat hareketi onayını bekleyin.
4.   En iyi sonuçları, tam görünürlük ve kapsamlı analiz için bu göstergenin (Shock Pullback AI/ML forecasts) veya (Suleiman Levels) göstergesi ile birlikte kullanılmasını tavsiye ederim.**
5.   Para yönetimi:** Göstergeyi otomatik bir algoritma olarak değil, analitik bir araç olarak kullanın ve risk yönetimine her zaman öncelik verin.

Bu gösterge, becerilerini geleneksel gecikmeli göstergelerden uzak, kurumsal seviyeye yükseltmek isteyen ciddi yatırımcılar için geliştirilmiştir.

 Not 1: Bu gösterge, işlem kararı kalitesini iyileştirmek için gelişmiş analitik araçlar sağlar. Ancak, işlem yapmak yatırılan sermaye için yüksek risk içerir.

 Not 2: Bu gösterge, yakında (Shock Pullback AI/ML forecasts) veya (Suleiman Levels) göstergesini satın almış veya satın alacak olan herkese ücretsiz hediye olarak sunulacaktır, ANCAK bu iki göstergeden birinin PC/dizüstü bilgisayara yüklü olmasını gerektiren ve *"biraz zaman alabilir"* belirli bir süreye sahip versiyonun programlamasını tamamlayana kadar (doğrudan benimle iletişime geçildikten sonra uzatılabilir)... fikri mülkiyet hakları ihlallerini önlemek için bu önlemler gerekli olacaktır.
Shock Pullback AI/ML forecasts:
https://www.mql5.com/en/market/product/145042
