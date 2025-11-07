AI Forecasts MT5

Time Candle Suleiman Suleiman Alhawamdah 5 (8) Göstergeler

Lütfen olumlu bir yorum bırakın. Önemli Not: Ekran görüntülerinde gösterilen resim, benim göstergelerim olan Suleiman Levels göstergesi ve RSI Trend V göstergesine aittir ve elbette bağlı olan "Time Candle" da dahildir. Bu "Time Candle", ileri düzey analiz ve özel seviyeler için kapsamlı bir gösterge olan Suleiman Levels'in orijinal bir parçasıdır. Beğenirseniz "RSI Trend V" göstergesini deneyin: https://www.mql5.com/en/market/product/132080 ve beğenirseniz "Suleiman Levels" göstergesini deneyi