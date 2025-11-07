AI Forecasts MT5
- Göstergeler
- Suleiman Alhawamdah
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 10
AI Forecasts MT5 Göstergesi:
Yapay Zeka ve Derin Öğrenme ile Gelecek Tahmin Sistemi (AI + ML)
_ Temel Özellikler:
-
Dinamik veri analizine dayalı 20 mum ileriye gelecek görüş
-
Scalping işlemleri için uygun
-
Tahminlerdeki güven düzeylerini yansıtan çok renkli tahmin grafikleri ve mevcut Al/Sat durumunun yanındaki beyaz pip sayacı
-
Olasılık değişim marjı ve yönü ile beklenen fiyat yollarını gösteren olasılık bölgeleri
-
Başlıca Shock Pullback göstergesine dayalı çok değişkenli analiz, şunları içerir:
-
Geri çekilme bölgelerinin, boşluk açılış ve kapanışlarının hesaplanması ve incelenmesi
-
Sarı oklarla oluşturulan eğim, hızlanma, yavaşlama ve geri sıçrama sinyalleri
-
Zigzag açıları ve kırılma/yükselen trend alanlarının hesaplanması
-
Bayrak ve model desenlerinin analizi ve diğerleri
-
Birikim bölgeleri ve boşlukların modellenmesi ve gelecek hareket üzerindeki etkileri
-
Grafik desenlerinin tahmin hesaplamalarına entegrasyonu
Yapay Zeka:
MQL5 yapısı ve ortamında tasarlanmış Gelişmiş Sinir Ağı Mimarisi "Not: Öğrenme ve AI sistemi dahili olup, harici değildir ve Python veya diğerlerine bağlı değildir"
_ 5 Derin Sinir Ağı Katmanı:
• Birinci Katman: 32 sinir hücresi (24 özellik girişi)
• İkinci Katman: 16 sinir hücresi
• Üçüncü Katman: 8 sinir hücresi
• Dördüncü Katman: 4 sinir hücresi
• Beşinci Katman: 2 hücre (tahmin ve güven çıktıları)
-
Akıllı Dikkat Mekanizması:
En önemli özelliklere dinamik odaklanma
-
Entegre hesaplamaların ve modellerin performansına dayalı analiz ve dikkat ağırlıklarının otomatik güncellenmesi
_ Analiz Edilen Özellikler (24 gelişmiş özellik):
-
Emir akışı ve alım/satım baskısı
-
Fiyat momentumu ve dinamik oynaklık
-
Boşluk desenleri ve kırılmalar
-
Hacim göstergeleri ve göreceli güç
-
Gizli kırılma çizgileri ve kritik seviyelerin analizi ve diğerleri
-
Akıllı Öğrenme Mekanizması ve Özellikleri
-
Sürekli Uyarlamalı Öğrenme Sistemi:
-
Her önceki işlem ve tahminden kümülatif öğrenme
-
1000 eğitim örneği kapasiteli dinamik bellek
-
Hata oranına dayalı sinir ağı ağırlıklarının otomatik güncellenmesi
-
Başarılı ve başarısız öğrenme döngüleri arasında otomatik dengeleme
-
Gelişmiş Teknik Özellikler:
-
0.0005 ile 0.008 arasında uyarlanabilir öğrenme oranı
-
Her tahmin için özgüven hesaplama
-
Piyasa bağlamının otomatik tespiti (trend, aralık, yüksek oynaklık)
-
Model doğruluğunun zamanla sürekli iyileştirilmesi
_ Bellek ve Depolama Sistemi:
-
Önceki oturumlardan verilerin akıllı kurtarılması
-
Test sonuçlarının gerçek işlemlerle otomatik entegrasyonu
-
Performans ve Verimlilik Göstergeleri:
-
Piyasa değişikliklerine hızlı tepki
-
Performansa dayalı öğrenme oranlarının sürekli iyileştirilmesi
-
Tahmin kalitesi ve model stabilitesinin canlı izlenmesi
-
Her parite ve zaman dilimi için uygun
-
Scalping işlemleri için uygun ve mükemmel
-
Geleneksel göstergelerde bulunmayan gelişmiş analiz
-
Diğer işlem stratejilerinizle sorunsuz entegrasyon
_ Bu gösterge, AI + ML entegre gelecek tahmin fonksiyonunu da içeren Shock Pullback V 3.5 göstergesindeki çoğu görünür ve gizli analiz grafiklerini içeren daha kapsamlı sürüme tamamen dayanmaktadır. Daha geniş sürümü MT5 Stor'dan alabilirsiniz:
https://www.mql5.com/en/market/product/145042
_ Performansı ve gelecek tahminlerini sürekli iyileştirmek için gelecekte bazı güncellemeler olacaktır.