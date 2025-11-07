AI Forecasts MT5

AI Forecasts MT5 Göstergesi:
Yapay Zeka ve Derin Öğrenme ile Gelecek Tahmin Sistemi (AI + ML)
_ Temel Özellikler:

  • Dinamik veri analizine dayalı 20 mum ileriye gelecek görüş

  • Scalping işlemleri için uygun

  • Tahminlerdeki güven düzeylerini yansıtan çok renkli tahmin grafikleri ve mevcut Al/Sat durumunun yanındaki beyaz pip sayacı

  • Olasılık değişim marjı ve yönü ile beklenen fiyat yollarını gösteren olasılık bölgeleri

  • Başlıca Shock Pullback göstergesine dayalı çok değişkenli analiz, şunları içerir:

  • Geri çekilme bölgelerinin, boşluk açılış ve kapanışlarının hesaplanması ve incelenmesi

  • Sarı oklarla oluşturulan eğim, hızlanma, yavaşlama ve geri sıçrama sinyalleri

  • Zigzag açıları ve kırılma/yükselen trend alanlarının hesaplanması

  • Bayrak ve model desenlerinin analizi ve diğerleri

  • Birikim bölgeleri ve boşlukların modellenmesi ve gelecek hareket üzerindeki etkileri

  • Grafik desenlerinin tahmin hesaplamalarına entegrasyonu

Yapay Zeka:
MQL5 yapısı ve ortamında tasarlanmış Gelişmiş Sinir Ağı Mimarisi "Not: Öğrenme ve AI sistemi dahili olup, harici değildir ve Python veya diğerlerine bağlı değildir"

_ 5 Derin Sinir Ağı Katmanı:
• Birinci Katman: 32 sinir hücresi (24 özellik girişi)
• İkinci Katman: 16 sinir hücresi
• Üçüncü Katman: 8 sinir hücresi
• Dördüncü Katman: 4 sinir hücresi
• Beşinci Katman: 2 hücre (tahmin ve güven çıktıları)

  • Akıllı Dikkat Mekanizması:
    En önemli özelliklere dinamik odaklanma

  • Entegre hesaplamaların ve modellerin performansına dayalı analiz ve dikkat ağırlıklarının otomatik güncellenmesi

_ Analiz Edilen Özellikler (24 gelişmiş özellik):

  • Emir akışı ve alım/satım baskısı

  • Fiyat momentumu ve dinamik oynaklık

  • Boşluk desenleri ve kırılmalar

  • Hacim göstergeleri ve göreceli güç

  • Gizli kırılma çizgileri ve kritik seviyelerin analizi ve diğerleri

  • Akıllı Öğrenme Mekanizması ve Özellikleri

  • Sürekli Uyarlamalı Öğrenme Sistemi:

  • Her önceki işlem ve tahminden kümülatif öğrenme

  • 1000 eğitim örneği kapasiteli dinamik bellek

  • Hata oranına dayalı sinir ağı ağırlıklarının otomatik güncellenmesi

  • Başarılı ve başarısız öğrenme döngüleri arasında otomatik dengeleme

  • Gelişmiş Teknik Özellikler:

  • 0.0005 ile 0.008 arasında uyarlanabilir öğrenme oranı

  • Her tahmin için özgüven hesaplama

  • Piyasa bağlamının otomatik tespiti (trend, aralık, yüksek oynaklık)

  • Model doğruluğunun zamanla sürekli iyileştirilmesi

_ Bellek ve Depolama Sistemi:

  • Önceki oturumlardan verilerin akıllı kurtarılması

  • Test sonuçlarının gerçek işlemlerle otomatik entegrasyonu

  • Performans ve Verimlilik Göstergeleri:

  • Piyasa değişikliklerine hızlı tepki

  • Performansa dayalı öğrenme oranlarının sürekli iyileştirilmesi

  • Tahmin kalitesi ve model stabilitesinin canlı izlenmesi

  • Her parite ve zaman dilimi için uygun

  • Scalping işlemleri için uygun ve mükemmel

  • Geleneksel göstergelerde bulunmayan gelişmiş analiz

  • Diğer işlem stratejilerinizle sorunsuz entegrasyon

_ Bu gösterge, AI + ML entegre gelecek tahmin fonksiyonunu da içeren Shock Pullback V 3.5 göstergesindeki çoğu görünür ve gizli analiz grafiklerini içeren daha kapsamlı sürüme tamamen dayanmaktadır. Daha geniş sürümü MT5 Stor'dan alabilirsiniz:
https://www.mql5.com/en/market/product/145042

_ Performansı ve gelecek tahminlerini sürekli iyileştirmek için gelecekte bazı güncellemeler olacaktır.


Yazarın diğer ürünleri
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (8)
Göstergeler
Lütfen olumlu bir yorum bırakın. Önemli Not: Ekran görüntülerinde gösterilen resim, benim göstergelerim olan Suleiman Levels göstergesi ve RSI Trend V göstergesine aittir ve elbette bağlı olan "Time Candle" da dahildir. Bu "Time Candle", ileri düzey analiz ve özel seviyeler için kapsamlı bir gösterge olan Suleiman Levels'in orijinal bir parçasıdır. Beğenirseniz "RSI Trend V" göstergesini deneyin: https://www.mql5.com/en/market/product/132080 ve beğenirseniz "Suleiman Levels" göstergesini deneyi
FREE
Suleiman Levels
Suleiman Alhawamdah
5 (3)
Göstergeler
لا: لا: تم   ضبط الشاشة على الصورة، بالإضافة إلى 2 من مؤشرات "مستويات سليمان" و"RSI Trend V" المتغيرة. سليمان مستويات Göstergesi ، ممتاز، لديه خبرة مهنية في التحليل. لقد قمت بكتابة 9,800 كتابًا ، وقم بتحليل الرسومات الجرافيكية الخاصة بها في زماننا هذا من خلال الحصول على نتائج صافية. لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.   سليمان ليفلز إن غوتشلو أوزيليكليري: Sarı Kutular (Finansal Akış Tespiti)   - Sarı Kutular için Not: "Göstergenin tamamen yenilikçi ve özel bir özelliği - Sıfırdan keşfedildi" : Belirl
RSI Trend V1
Suleiman Alhawamdah
Göstergeler
Önemli Not: Ekran görüntülerinde gösterilen "Bazı görseller" benim indikatörlerim olan Suleiman Levels Indicator ve RSI Trend V Indicator 'dan alınmıştır. RSI Trend V Indicator trend belirleme amacıyla tasarlanmış olup, Fibonacci ile entegre edilerek hedef bölgeleri ve potansiyel geri dönüş noktalarını belirler. Bu, genel trend yönünü belirlemede son derece güçlü, katı ve kullanışlı bir indikatördür. Potansiyel fiyat hareketi geri dönüş bölgelerinde görünen yükseliş ve düşüş okları içerir. Anca
Volume Liquidity Hunter Scalping
Suleiman Alhawamdah
Göstergeler
Volume & Liquidity Hunter – Scalping , birden fazla zaman diliminde gerçek zamanlı olarak hacim artışlarını ve likidite alanlarını izlemek amacıyla tasarlanmış profesyonel bir scalping göstergesidir. Bu gösterge, "akıllı para (smart money)" kavramlarını gerçek piyasa koşulları ile birleştirerek, hassas scalping işlemleri için ideal bir araç haline getirir. Tersine dönüşlerde, kırılmalarda ya da adil değer açıklıklarında (FVG) işlem yapmanızda fark etmez – bu gösterge, gerçek satın alma ve satış
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
Göstergeler
Basitçe söylemek gerekirse, mevcut mum çubuğunun yanında “pip” olarak bilinen beyaz sayıların hareketi görünmeye başladığında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Beyaz “pip”ler, bir alım veya satım işleminin şu anda aktif olduğunu ve beyaz renkleriyle belirtildiği gibi doğru yönde ilerlediğini gösterir. Beyaz pip hareketi durduğunda ve sabit yeşil renge dönüştüğünde, bu mevcut ivmenin sona erdiğini gösterir. Sayıların yeşil rengi, alım veya satım işlemiyle elde edilen toplam kârı “pip” cinsinden t
Data Historical Suleiman
Suleiman Alhawamdah
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ: BU UZMAN YALNIZCA VERİ İNDİRME İÇİNDİR VE HERHANGİ BİR İŞLEM GERÇEKLEŞTİRMEZ Uzman Danışmanın İşlevi: Geçmiş verileri doğru, hatasız ve hızlı bir şekilde indirmek. Gereklilik: Bazen, çizimler, grafikler, çizgiler ve oklar içeren belirli göstergelerin grafiğe yerleştirildiğinde veya zaman dilimleri arasında geçiş yapıldığında garip davrandığını fark ederiz. Çizimler ve çizgiler ana ekranda doğal olmayan bir şekilde hareket edebilir. Bu sorun, bazı göstergelerin ihtiyaç duyabileceği gerekl
FREE
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Göstergeler
Hoş Geldin Fiyatı: 35 $ Baş ve Omuz Deseni , hem yükseliş hem de düşüş Baş ve Omuz formasyonlarını içeren güvenilir desen tanıma arayan traderlar için idealdir. Entegre Fibonacci seviyeleri, boyun çizgisi kırılım tespiti ve erken tahmin teknikleriyle donatılmıştır. Grafik yapılarını ve trend dönüşlerini belirlemede teknik analize ve hassasiyete önem verenler için güçlü bir MT5 aracıdır. Çift Tespit Yöntemi Yöntem 1 - Klasik Desen Tespiti Tanımlanmış yapısal kurallar kullanarak standart Baş ve O
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt