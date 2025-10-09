Volume & Liquidity Hunter – Scalping , birden fazla zaman diliminde gerçek zamanlı olarak hacim artışlarını ve likidite alanlarını izlemek amacıyla tasarlanmış profesyonel bir scalping göstergesidir.

Bu gösterge, "akıllı para (smart money)" kavramlarını gerçek piyasa koşulları ile birleştirerek, hassas scalping işlemleri için ideal bir araç haline getirir. Tersine dönüşlerde, kırılmalarda ya da adil değer açıklıklarında (FVG) işlem yapmanızda fark etmez – bu gösterge, gerçek satın alma ve satış baskısının nerede yoğunlaştığını belirlemenize yardımcı olur.

Gerçek Zamanlı Hacim Tespiti

Tick hacmindeki ani yükselişleri izler ve yakın geçmiş verileri ile karşılaştırarak piyasada oluşan olağandışı etkinlikleri vurgular.

Likidite Alanlarının Belirlenmesi

Otomatik olarak Adil Değer Açıklarını (FVG) ve potansiyel emir bloklarını tespit eder. Fiyatın tepki verebileceği alanları vurgular.

M5'ten H4'e kadar çoklu zaman dilimi analizi, zaman dilimlerini gizleyebilir ve istediğinizleri kontrol edebilirsiniz

Grafiğin üzerine açık ve net çubuklar ve kutular yerleştirerek gösterir. Kullanıcıyı rahatsız etmez ve özelleştirilebilir yapıya sahiptir.

Bu gösterge piyasayı sürekli olarak aşağıdaki unsurlar açısından tarar:

Hacim Dengesizlikleri : Ortalama değerine göre tick hacminde ani artışlar veya düşüşler

: Ortalama değerine göre tick hacminde ani artışlar veya düşüşler Likidite Alanları : Adil Değer Açıkları (FVG), dokunulmamış fitiller (untapped wicks), ve olası akıllı para izleri

: Adil Değer Açıkları (FVG), dokunulmamış fitiller (untapped wicks), ve olası akıllı para izleri Uyum (Confluence) : Hacim, RSI, trend ve alan teması gibi birden fazla faktör aynı anda uyum sağladığında giriş sinyalleri görünür.

Ekranın köşesinde görünen "ilgi çizgilerine (interest lines)" dikkat edin.

Stratejinizi güncel olarak satın alma veya satış yönünde doğrulamak için bu göstergenizi diğer göstergelerinizle birlikte kullanabilirsiniz.

Bu gösterge, felsefesi ve yöntemi ile hacim, alıcılar ve satıcılar açısından tamamen gerçek zamanlı ve güncel verilere dayanmaktadır.

RSI göstergesi, oluşturulan satın alma veya satış oklarını onaylamak için yalnızca varsayılan ayarlarla filtre olarak kullanılır.

İsterseniz bu ayarları değiştirebilirsiniz — 50/50 ayarı, hacim ve alıcı/satıcı etkinliklerinin gerçek durumunu gözlemlemek isteyenler için uygun olabilirken,

60/40 ayarı oluşturulan satın alma ve satış okları için daha sıkı bir doğrulama sunabilir.

Not : Gösterge oluşturulan okları asla yeniden çizmez (repaint) . Bir ok bir kez çizildiğinde, işlemdeki sembolü veya zaman dilimini değiştirmedikçe sabit kalır.

Ancak başka bir sembole geçip sonra tekrar aynı sembole dönerseniz, aynı okları görebilir veya bazı farklılıklar fark edebilirsiniz.

Bu durumun nedeni oldukça basittir: Gösterge geçmiş mum verilerine değil, gerçek zamanlı hacim verilerine dayanmaktadır.



