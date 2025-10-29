HFT Dominator MT5

HFT Dominator – Ultra Hızlı Piyasa Emir Uygulama Sistemi Bu Uzman Danışman (Expert Advisor, EA) yüksek hızlı, düşük gecikmeli piyasa işlemleri için tasarlanmıştır. Optimize edilmiş kayma (slippage) kontrolü ile metaller, endeksler ve forex çiftleri gibi hızlı piyasalar için ideal olan dar spread'ler içinde kesin girişler gerçekleştirir. Promosyon: EA'yı 30 günlüğüne 30 $ karşılığında kiralayın — sınırlı süreli teklif. Sistem, hızlı tempolu işlemlerde maksimum kontrol sağlamak için birden fazla para yönetimi modu, uyarlanabilir işlem zamanlaması (trade timing) ve koruyucu takip (trailing) mantığını destekler.

Girdi Özeti (Input Overview)

  • Genel Ayarlar (General Settings)

    • Magic Number – EA'nın işlemleri için benzersiz tanımlayıcı.

    • Slippage (Kayma) – emir uygulaması sırasında izin verilen maksimum fiyat sapması (pip/point cinsinden).

  • Zaman Ayarları (Time Settings)

    • Start Hour / End Hourbroker sunucu saatinde işlem penceresini tanımlar.

    • secs – işlem operasyonları arasındaki minimum zaman gecikmesi (aşırı işlem yapmayı azaltır).

  • Para Yönetimi (Money Management)

    • Lot Type – pozisyon büyüklüğünü hesaplama yöntemi:

      • Fixed_Lots – sabit lot büyüklüğü

      • Pct_of_Balance – hesap bakiyesine dayalı risk

      • Pct_of_Equity – mevcut özkaynağa (equity) dayalı risk

    • Fixed Lot – Fixed modu kullanılırken manuel lot büyüklüğü

    • Risk Percent – bakiye, özkaynak veya marjin modları için uygulanan risk yüzdesi

  • İşlem Ayarları (Puan Cinsinden) (Trade Settings (in Points))

    • Delta – bir işlemi tetiklemek için gereken minimum fiyat değişimi

    • Max Distance – girişe kadar mevcut fiyattan izin verilen maksimum mesafe

    • Stopstop-loss mesafesi (pip/point cinsinden)

    • Max Trailing – maksimum takip eden (trailing) stop mesafesi

    • Max Spread – işlem açmak için izin verilen maksimum spread

Bu EA, özelleştirilebilir risk ve zamanlama ile yüksek frekanslı emir uygulaması arayan yatırımcılar için uygun, hız, hassasiyet ve kontrol üzerine odaklanmıştır. Özellikle Londra veya New York gibi aktif seanslar sırasında düşük gecikmeli VPS veya özel sunucularda en iyi şekilde çalışır.


