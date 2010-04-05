A Plus Plus AI

++!!! Wichtig SET Datei benutzten!!!++ Link: https://www.mql5.com/en/market/product/114901?source=Site+Market+Product+Page#!tab=comments&comment=52825047

Der A Plus Plus Expert Advisor ist das Ergebnis von mehr als fünf Jahren intensiver Entwicklung durch ein erfahrenes Team von Tradern, das sich der Mission verschrieben hat, einen hochentwickelten KI-gesteuerten Expert Advisor zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen Handelsrobotern verzichtet der A Plus Plus EA vollständig auf riskante Strategien wie Martingale oder Grid-Trading und konzentriert sich stattdessen auf eine solide und nachhaltige Handelsmethodik.

Dieser Expert Advisor ist äußerst vielseitig einsetzbar und wurde entwickelt, um auf verschiedenen Finanzmärkten wie Forex, Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffen zu operieren. Seine Wirksamkeit wird durch einen leistungsstarken KI-Kern gesteigert, der es dem Algorithmus ermöglicht, kontinuierlich aus vergangenen Trades zu lernen und seine Trefferquote im Laufe der Zeit zu verbessern.

Ein herausragendes Merkmal des A Plus Plus EA ist seine Fähigkeit, Trades vorzeitig abzubrechen, sobald die Gewinnwahrscheinlichkeit abnimmt. Dies wird durch fortlaufende Analysen und Bewertungen des Marktes in Echtzeit ermöglicht, wodurch der EA dynamisch auf veränderte Marktbedingungen reagieren kann. Diese adaptive Eigenschaft ermöglicht es dem A Plus Plus EA, Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren, indem er frühzeitig aus potenziell riskanten Positionen aussteigt.


LIVE Resultat: Link


Empfehlungen:

  1. Währungspaar: AUD/CHF, ETH/USD, EUR/AUD, EUR/NZD, GBP/AUD, GBP/JPY, USD/CHF,  USD/JPY, US30 (SET-DATEIEN Benutzten)
  2. Zeiteinheit: 15 Min (SET-Dateien)
  3. Minimum: 100$ (0.01 Lot)
  4. Broker: Jeder Broker möglich, EA ist nicht Spread sensibel
  5. Jeder Trade ist mit einem Stop gesichert
  6. Kein Martingale/kein Grid Trading
  7. Profirm geeignet durch Risikobeschrenkung

Spezifikation:

  1. Hochentwickelter KI-gesteuerter Expert Advisor
  2. Verzicht auf riskante Strategien
  3. Vielseitig auf verschiedenen Märkten einsetzbar
  4. Kontinuierliches Lernen aus vergangenen Trades
  5. Vorzeitiger Abbruch von Trades bei sinkender Gewinnwahrscheinlichkeit
  6. Dynamische Anpassung an Marktbedingungen
  7. Nachrichtenfilter, um ungünstige Trades zu vermeiden


Önerilen ürünler
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Uzman Danışmanlar
Introducing UniTradeXpert: Your Ultimate Forex Program! Uncover the extraordinary potential of UniTradeXpert, a cutting-edge expert advisor meticulously crafted to enhance your forex trading experience. With nearly 7 years of comprehensive data analysis support , this EA provides a decisive edge in the fiercely competitive market with an astounding accuracy rate of 99.9% . UniTradeXpert excels in oscillation trading within the one-hour timeframe of the AUDCAD currency pair. This professional app
WOW Dash ZeroPlus Pro
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Current and M5 timeframe with Trend and zigzag upward, downward Scalping Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 120 seconds is default, can c
Smart Fibonacci EA
Yeoh Kia Gee
Uzman Danışmanlar
SMART FIBONACCI EA 1. OVERVIEW This Expert Advisor (EA) combines Fibonacci retracement levels with trend and momentum filters to identify high-probability trading opportunities. The EA is designed for H4 timeframe trading across all major currency pairs, utilizing a systematic approach to risk management and trade execution. 2.   Unique Features Ø   Dynamic Fibonacci Calculation Ø   Automatically calculates Fibonacci levels based on recent price action Ø   Adapts to changing market conditions
Bonus Hedging EA MT4
Shahid Rasool
Uzman Danışmanlar
MT4 Product URL: https://www.mql5.com/en/market/product/53225 MT5 Product URL: https://www.mql5.com/en/market/product/53226   Special Offer; If you bought both platform products in same day and date, we will give you 40% money back. Run both terminals on same VPS (Virtual Private Server)   Lot size calculation formula = (Bonus/2) / (Spread/50) / 100   Detail Explanation   If you have 1000USD deposit in each account for bonus hedging and your broker offered you 10% deposit bonus, in this case y
AiM EA MT4
Indra Maulana
Uzman Danışmanlar
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to corre
Bernie Bot
Andres Rafa Rodriguez Jimenez
Uzman Danışmanlar
Bernie BOT – Expert Advisor para XAUUSD con gestión clara. Descripción del producto: Bernie BOT es un Expert Advisor diseñado para operar en XAUUSD (Oro) , recomendado en marco temporal M15 . El EA abre una operación a la vez basándose en rupturas de rango, con Stop Loss y Take Profit configurables . No utiliza martingala ni grid . Incluye un monitor de ganancias en tiempo real , que muestra las operaciones abiertas y cerradas directamente en el gráfico, facilitando el seguimiento de la operativ
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.82 (17)
Uzman Danışmanlar
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
Copiador MT4
Luciana Andrea Maggiori
Yardımcı programlar
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que únicamente permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace! ¡Pero Copiador hace mucho más! Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS: Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta en un broker
Equity Protector Pro
King Leung Chiu
Yardımcı programlar
️ Ultimate Account Protection for Serious Traders The   Equity Protector Pro   is a professional-grade safety system that automatically safeguards your trading capital using advanced multi-level profit protection logic. Designed for traders using any strategy (manual or automated), this EA acts as your 24/7 risk manager to lock in gains and prevent account blowouts. Key Features:   3-Stage Protection System Level 1:   Base equity floor protection Level 2:   Dynamic trailing stop Level 3:
FREE
I Smart Martin Pro
Alexey Nazarov
Uzman Danışmanlar
The Smart Martin advisor automates a trading strategy based on support/resistance levels for EURUSD (H1 timeframe). Key Features: Precise entry based on breakout/bounce from levels. Strict risk management: fixed Stop Loss and Take Profit. False signal filtering through volatility analysis. Strategy Details Entry Rules Levels are built based on technical price analysis. Exit Rules Stop Loss: 200 points from the entry level (fixed). Take Profit: 200 points (risk-reward ratio 1:1). Settings Para
SureFire Revolution
Pui Yan Lam
Uzman Danışmanlar
Please do not trust any backtest result. Use a demo account to try it. SureFire is a well-known Martingale Hedging strategy in Forex trading.  No need to predict market direction.  This expert is not just an ordinary Sure Fire strategy, but reinvented the trade setup logic based on calculations.  Good money management is the critical factor to run this EA.  Highly aggressive in trading big market movement. Definitely the best tool in a volatile market.  LIVE TRADE signal is here:  https://www.
L Hedger Scalper
Joel Protusada
Yardımcı programlar
L   H E D G E R   S C A L P E R    A fully automated Expert Advisor that uses counter-trend scalping, managed semi-martingale strategy and lock hedging to execute a complete trading scheme from entry analysis to risk-calculated money management to exit analysis plan execution.         V E R Y  I M P O R T A N T    You can use only ECN type of account. Otherwise, it's a disaster. You can use only the GBPJPY currency pair. Open and attach with 1 chart only. Use a minimum of $5
Bitcoin Smart Buyer
Jamal Dallal
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Smart Buyer expert is a 100 % automated system that only opens buy positions in Bitcoin, it is the result of more than 7 years of experience in the financial markets.  This expert is designed for people with or without trading experience. With its higher profit ratio, this expert is the best solution for losing money and start making real money in financial markets. - Why choosing this expert ? Bitcoin Smart Buyer : * Trade only on Up trend and open only buy positions. * Choose the bes
Adeptflow Trader
Linus Erik Anemyr
Uzman Danışmanlar
Adeptflow Trader Gold EA ile Ticaretinizi Yükseltin. Adeptflow Trader Gold EA, algoritmik ticaret teknolojisinin zirvesini simgeleyen bir Uzman Danışman ile ticarette yeni bir sofistikasyon boyutunu keşfedin. Adeptflow, sadece bir araç olmanın ötesinde, finans piyasalarının karmaşıklıkları arasında sizi hassasiyetle yönlendirmek için tasarlanmış ticaret inovasyonunda bir atılımı temsil eder. Ana Özellikler: - Piyasa Analizi Uzmanlığı: İleri analitik metodolojileri kullanarak, Adeptflow piyasa
Firemen
Tao He
Uzman Danışmanlar
In the ever - changing foreign exchange market, the three currency pairs AUDCAD, AUDNZD, and NZDCAD have always been the focus of investors due to their unique market characteristics. They are deeply affected by multiple factors such as commodity prices, economic data, and global risk sentiment. Volatility contains both opportunities and hidden risks. And reasonable position management is the key to moving forward steadily in this complex market. ​ For investors who prefer simple and direct ope
Alchemist Trader
Otgonbold Davaadorj
Uzman Danışmanlar
Alchemist_trader 7.1 expert advisor is an optimal combination of Hedge , Neural networks and Level trading strategies and is based on a special algorithm that calculates the risk, reads the price candlestick chart and sets the direction.Running this EA continuously throughout the year can increase the balance by 50-300% depending on market conditions.The main goal of this EA is to create savings in the long run.Works on all combinations involving the US dollar. For example: Forex, Index, Gold, S
Mr Beast Trend Reverse
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Uzman Danışmanlar
Your Key to PASS HFT Prop Firm Challenges   Are you ready to unlock the world of High-Frequency Trading ( HFT ) and take on the challenges set by proprietary trading firms? Look no further than   PropFirmFastPass , the ultimate Expert Advisor (EA) designed to help you pass unlimited HFT prop firm challenges effortlessly .  Unlimited Challenges, One-Time Fee Conquer evaluations from over 13 supported prop firms, including  Quantec Trading Capital , with just a single purchase. Say goodbye to e
Manual and EA trade and MA trend
Klein Gyula
Uzman Danışmanlar
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU ) Nice Day Signalos! If the Muving Average closes the candle over the candle.
MTF Parabolic SAR S11
Chi Sum Poon
5 (1)
Uzman Danışmanlar
附上20240307市況, 順勢加單真開心 附上20240306市況, 順勢加單真開心 ※ ※ ※ This configuration is extremely aggressive and extremely risky. Please conduct your own backtesting and adjust it to a suitable risk level. ※ ※ ※ Additionally, please share the configuration and EA modification requirements with me. ※ ※ ※ ※ This EA trades based on the multi-time frame Parabolic SAR indicator. E.G. if there still a buy signal on the M15 timeframe SAR, In the M1 timeframe, the EA will execute a buy trade when M1 SAR buy signal.
EPriceJPY
Ngo Yung Lau
Uzman Danışmanlar
EPriceJPY is a auto-trading EA focused on USDJPY. Trading Concept The operation concept of EPriceJPY is based on an algorithm that tries to determine the Trend. To be more specific, EPriceJPY works with its own calculation logic based on simulation. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect EPriceJPY to open the trade on the highest or lowest level, because EPriceJPY will trade only when the Top/Bottom can be confirmed.
Pip Predator
N P APARNA RAJANALA
Uzman Danışmanlar
1.Pip Predator adviser is Purely Trend Based,not uses martingale,grid,hedge or reversal method. 2.It is developed by analyzed four types moving averages cross over to find clear trend in the market for both long and short. 3.It uses always only a single order with fixed lot size. 4.10% Risk is best recommended. 5.It has been designed for only Pound-Dollar and Euro-Dollar pairs.  6.H1 timeframe must be used for profitable results. 7.It can be run 00 to 23 hours. 8.No hazard of any news,Time filt
SW History2CSV
KING HEI WAN
5 (1)
Yardımcı programlar
This script generate close order history to a text file including order information such as    - TicketNumber, OpenTime, Type, Volume, Symbol,     - Price, S/L, T/P, CloseTime, Price, Commission,     - Swap, Profit, MagicNumber, Comment Text File located at \MQL4\Files   Please leave a comment or send me an email if you have any idea. #FF8,#FF10,#FF11,#WayneClassIsTheBest Email: fxac19@gmail.com
FREE
Alarm clock1
Shao Fu Cai
Uzman Danışmanlar
Alarm clock EA When purchasing alarm clock EA, please pay attention to the following risks: 1) Past performance does not guarantee future profitability (EA may also cause losses). 2) Stop loss line will be touched due to unexpected news or flash. Stop loss will always be used in this strategy, but the execution of the stop price will still depend on your broker. 3) Scalping at night depends on a good brokerage environment, such as low spreads and slippage points, which can be worse for large vo
Bunny
Aleksandr Valutsa
Uzman Danışmanlar
Professional Forex Advisor: Your Path to Stable Income on the Foreign Exchange Market All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automation of trade on a new level We present to your attention an advanced solution for automated trading on the Forex market - an intelligent advisor developed by a team of professional traders and programmers. Key Benefits High precisi
GoldenWaveTrader
Tsz Fung Wong
Uzman Danışmanlar
Introducing GoldenWaveTrader: The Ultimate Tool for Gold Short-Term Trading! Unlock the limitless potential of GoldenWaveTrader, an expert advisor exclusively designed for trading XAUUSD (gold) and tailored for traders seeking fast profits in the short term. Supported by 7 years of comprehensive data analysis, this EA delivers a decisive edge in the gold market with an impressive 99.9% accuracy. The excellence of GoldenWaveTrader lies in its deep optimization for short-term trading on a 1-hour t
Prosperity MT4
Mr James Daniel Coe
Uzman Danışmanlar
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
Euro Trend VAR
Victor Adamuz
Uzman Danışmanlar
Euro Trend es un EA que opera en el par EURUSD,en temporalidad de 15 minutos. Es un robot que busca encontrar puntos de entrada cuando se producen cambios en la tendencia, usando dos indicadores técnicos principalmente, el RSI y el Bull/Bear Power.  Para máximizar el beneficio y aprovechar los movimientos fuertes de la tendencia no se usa Profit fijo,dejando así  correr las ganancias.  No se usan sistemas de GRID,ni martingala,así como estrategias de entrada en las aperturas de mercado,ni moment
Neon Bot EA
Aleksandr Ivanov
Uzman Danışmanlar
They say that currency market is flat most of the time.  NEON Bot EA based on this principle namely on the logic price's return to average value with filtering entry due to custom indicator. EA uses the strategy of martingale therefore it sets stop-loss for each position separately. Also the quantity of orders in the grid is limited. Don't try to change recommended MM to avoid a large drawdown.  Signals:   https://www.mql5.com/ru/users/samivanov/seller !Attention! EA is sensitive to chart perio
BTC Miner Pro MT4
Rahman Pavaleh
Uzman Danışmanlar
BTC Miner Pro   EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. The EA finds important and valuable price and executes trades based on them. This system works 100% automatically. Suitable for   BITCOIN   or   BTCUSD . MT5 :  https://www.mql5.com/en/market/product/149982 "BTC Miner Pro" [$ 275> Next price   > $ 325] Signal Mql5   :  https://www.mql5.com/en/s
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir ölçeklendirme stratejisi arayan yatırımcılar için titizlikle hazırlanmış, gelişmiş ve düşük riskli bir uzman danışman olan Algo Gold EA ile tanışın. Düşüşü en aza indirmeye ve güçlü risk yönetimini uygulamaya odaklanan bu otomatik ticaret sistemi, hem canlı hem de demo hesaplarda tutarlı sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır. Algo Gold EA'nın öne çıkan özelliklerinden biri, kar hedeflerine ulaşıldığında ticaret faaliyetini durdurma yeteneğidir. Bu, karların canlı hesaplardan çek
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Uzman Danışmanlar
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Uzman Danışmanlar
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
The Golden Way
Lin Lin Ma
Uzman Danışmanlar
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Unstoppable Breakthrough
Pinjia Liu
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Unstoppable Breakthrough   is a trading strategy designed specifically for gold trading (XAUUSD) in the financial markets. This strategy identifies potential trading opportunities based on market price behavior and the breakout of key price levels. The core of the strategy lies in accurately setting buy stop and sell stop orders, which automatically enter the market when gold prices break through these preset levels. Test Report: (Download XAUUSD 10 year Test report on fixed hands) Test Report:
Yazarın diğer ürünleri
Proitpulse
Dominic Gabriel Isele
Uzman Danışmanlar
ProItPulse Expert Advisor – MT4 Version Dieser EA basiert auf einer innovativen Grid-Strategie, die sowohl bei Drawdowns als auch im Gewinn Positionen eröffnet, um maximale Profite zu erzielen. Über 5 Jahre Entwicklungszeit flossen in die Optimierung dieser Strategie, um höchste Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Sonderangebot bis zum 15.05.2025  59.99 $ danach 99.99$     MT5 Version: Hier klicken Empfehlungen: Einfach nur auf EUR/USD H1 anwenden und loslegen! Der EA ist sofort einsa
AI To The Moon
Dominic Gabriel Isele
Uzman Danışmanlar
AI TO THE MOON is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended timeframe: M15 Features: One Chart Setup: you only nee
Proitpulse MT5
Dominic Gabriel Isele
Uzman Danışmanlar
ProItPulse Expert Advisor – MT5 Version This EA is based on an innovative grid strategy, which opens positions both during drawdowns and in profit to maximize gains. Over 5 years of development have gone into optimizing this strategy for maximum efficiency and security. Special offer until May 15, 2025   $59.99      after the date 99.99$ Simply apply it to EUR/USD H1 and start trading! The EA is ready to use with default settings. ProItPulse Expert Advisor for MT4 Recommendations: Currency p
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt