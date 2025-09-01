Vasilisa , H1 zaman diliminde en popüler döviz çifti EURUSD'nin alım satımı için uyarlanmış, sinir ağlarını kullanan profesyonel, tam otomatik bir danışmandır.





Modern teknoloji dünyasında sinir ağları, Forex piyasasında finansal ticaret de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda önemli bir unsur haline geliyor. Bu yenilikçi sinir ağı, ticareti geliştirmek ve finansal kararların verimliliğini artırmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır.





Vasilisa , finansal piyasaları yüksek doğrulukla tahmin edebilen, yapay zeka tabanlı gelişmiş bir sistemdir. Bir sinir ağı, büyük miktarda veriyi analiz etme ve gizli kalıpları belirleme yeteneğine sahiptir. Ticaret robotumuz sürekli olarak güncellenmekte, yeni verilerden ve ticaret deneyiminden öğrenmektedir. Bu, ona değişen piyasa koşullarına uyum sağlama ve gelecekte yüksek kar elde etme yeteneği sağlar. Vasilisa piyasa oynaklığı, makroekonomik olaylar ve haberler gibi çeşitli faktörleri dikkate alarak derinlemesine risk analizi yapma yeteneğine sahiptir. Danışman, ani fiyat dönüşlerinin, kaymaların ve spread genişlemesinin etkisini etkili bir şekilde önleyen benzersiz bir koruma sistemine sahiptir.





Tüm ayarlar danışmanda zaten yerleşik olduğundan optimizasyonla zaman kaybetmenize gerek yok. Danışmanı terminale kurun ve EURUSD döviz çiftine uygulayın.





Vasilisa testlerini Ocak 2015'ten beri yalnızca %99'luk bir modelleme kalitesi ile onay tekliflerinde dikkatinize sunuyoruz, böylece uzun bir süre boyunca çalışmalarının yüksek sonuçlarını kendiniz doğrulayabilirsiniz!





Kullanım önerileri

Döviz çifti: EURUSD

Zaman aralığı: H1

Minimum depozito: 1000 $

Düşük gecikme süresiyle 7/24 sanal barındırma (VPS).

Düşük spreadli hesaplarda daha iyi çalışır





Bırakın Vasilisa , her işlemin finansal zaferinize doğru bir adım olduğu finansal zirvelere sizi yönlendirsin.





Dikkat! Bu danışmanın orijinali yalnızca MQL5 web sitesinde satılmaktadır! Hiçbir koşulda üçüncü taraf kaynaklardan sahte ürünler satın almayın!



