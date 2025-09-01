Vasilisa

Vasilisa est un conseiller professionnel entièrement automatique utilisant des réseaux de neurones, adapté pour négocier la paire de devises la plus populaire, EURUSD, au cours du premier semestre.

Dans le monde technologique moderne, les réseaux de neurones deviennent un élément clé dans divers domaines, notamment dans le trading financier sur le marché Forex. Ce réseau neuronal innovant est un outil puissant conçu pour améliorer le trading et améliorer l’efficacité des décisions financières.

Vasilisa est un système avancé basé sur l'intelligence artificielle capable de prévoir les marchés financiers avec une grande précision. Un réseau neuronal est capable d’analyser de grandes quantités de données et d’identifier des modèles cachés. Notre robot de trading est constamment mis à jour, apprenant de nouvelles données et expériences de trading. Cela lui donne la capacité de s’adapter aux conditions changeantes du marché et de maintenir des bénéfices élevés à l’avenir. Vasilisa est capable de mener une analyse approfondie des risques, en tenant compte de divers facteurs tels que la volatilité des marchés, les événements macroéconomiques et l'actualité. Le conseiller dispose d'un système de protection unique qui prévient efficacement l'impact des retournements soudains de prix, des dérapages et de l'élargissement des spreads.

Tous les paramètres sont déjà intégrés au conseiller, vous n'avez donc pas besoin de perdre du temps en optimisation. Installez simplement le conseiller dans le terminal et appliquez-le à la paire de devises EURUSD.

Nous attirons votre attention sur les tests Vasilisa en exclusivité avec une qualité de modélisation de 99% sur les cotations de ticks depuis janvier 2015, afin que vous puissiez vérifier par vous-même les bons résultats de son travail sur une longue période !

Obtenez plus d'informations sur les conseillers, les indicateurs et d'autres aspects du trading en vous abonnant à notre

chaîne: https://www.mql5.com/fr/channels/trendscalper


Recommandations d'utilisation

  • Paire de devises : EURUSD
  • Période : S1
  • Dépôt minimum : 1 000 $
  • Hébergement virtuel (VPS) 24h/24 et 7j/7 avec une faible latence.
  • Fonctionne mieux sur les comptes avec de faibles spreads

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de vous aider.

Laissez Vasilisa vous guider vers des sommets financiers, où chaque transaction est une étape vers votre triomphe financier.

Attention! L'original de ce conseiller est vendu uniquement sur le site MQL5 ! N'achetez en aucun cas des contrefaçons auprès de ressources tierces !


