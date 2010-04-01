Vasilisa è un consulente professionale completamente automatico che utilizza reti neurali, adattate per il trading della coppia di valute più popolare EURUSD nell'intervallo di tempo H1.





Nel moderno mondo della tecnologia, le reti neurali stanno diventando un elemento chiave in vari campi, compreso il trading finanziario sul mercato Forex. Questa innovativa rete neurale è un potente strumento progettato per migliorare il trading e migliorare l'efficienza delle decisioni finanziarie.





Vasilisa è un sistema avanzato basato sull'intelligenza artificiale in grado di prevedere i mercati finanziari con elevata precisione. Una rete neurale è in grado di analizzare grandi quantità di dati e identificare modelli nascosti. Il nostro robot commerciale viene costantemente aggiornato, imparando da nuovi dati ed esperienza di trading. Ciò gli fornisce la capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato e di mantenere profitti elevati in futuro. Vasilisa è in grado di condurre analisi approfondite del rischio, tenendo conto di vari fattori come la volatilità del mercato, eventi macroeconomici e notizie. Il consulente dispone di un sistema di protezione unico che previene efficacemente l'impatto di improvvise inversioni di prezzo, slittamenti e allargamento degli spread.





Tutte le impostazioni sono già integrate nell'advisor, quindi non è necessario perdere tempo con l'ottimizzazione. Basta installare l'advisor nel terminale e applicarlo alla coppia di valute EURUSD.





Portiamo alla vostra attenzione i test Vasilisa esclusivamente con una qualità di modellazione del 99% sulle quotazioni dei tick da gennaio 2015, in modo che possiate verificare voi stessi gli alti risultati del suo lavoro per un lungo periodo di tempo! Ottieni maggiori informazioni su consulenti, indicatori e altri aspetti del trading iscrivendoti al nostro canale: https://www.mql5.com/it/channels/trendscalper





Consigli per l'uso

Coppia di valute: EURUSD

Durata: H1

Deposito minimo: $ 1000

Hosting virtuale (VPS) 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con bassa latenza.

Funziona meglio su conti con spread bassi





Se avete domande, non esitate a contattarci e saremo felici di aiutarvi.





Lascia che Vasilisa ti guidi verso le vette finanziarie, dove ogni transazione è un passo verso il tuo trionfo finanziario.





Attenzione! L'originale di questo advisor è venduto solo sul sito MQL5! Non acquistare in nessun caso falsi da risorse di terze parti!



