Asseto FX

Présentation de l'Asseto FX EA, l'algorithme ultime pour les traders de jour sérieux. Cet EA sophistiqué mais convivial utilise des plages horaires pour déterminer la direction de la tendance quotidienne. Contrairement à de nombreux autres programmes sur le marché, l'Asseto FX EA utilise une véritable stratégie de day trading sans recourir aux fonctionnalités de martingale ou de grille pour faire paraître une stratégie non rentable 'rentable'. Au lieu de cela, il suit un concept logique et robuste qui donne des résultats réels. Avec plus de 20 ans de résultats de backtesting utilisant les données premium de Dukascopy, vous pouvez faire confiance à la fiabilité de ses ensembles de données.

L'Asseto FX EA utilise un filtre de plage horaire pour identifier le début des tendances potentiellement longues chaque jour. Le marché trouve souvent sa direction dans les heures du matin, et ce conseiller expert est conçu pour trouver ces tendances après la percée matinale. Il applique ensuite divers filtres pour s'assurer que seules les transactions ayant la plus haute probabilité sont exécutées, maximisant ainsi les gains tout en maintenant un faible risque. De plus, vous pouvez utiliser cet EA pour trader une variété de breakouts temporels grâce à sa personnalisation inégalée.

Il est important de noter que l'Asseto FX EA n'est pas un EA toujours gagnant, contrairement à beaucoup d'autres sur le marché qui finissent par s'effondrer et perdre l'intégralité du compte. Cet EA peut connaître des périodes de drawdown, mais il adopte une approche d'investisseur à long terme, en faisant une solution "configurer et oublier" pour les traders qui recherchent une croissance durable au fil du temps.

Avec une vaste gamme d'options de personnalisation, y compris de nombreux filtres et ajustements, vous pouvez adapter l'EA à vos besoins spécifiques.

Asseto FX EA : LOGIQUE RÉELLE, STRATÉGIE RÉELLE et RÉSULTATS RÉELS.

Utilisez les paramètres standards : Faible risque = 1%, Risque moyen = 5%, Risque élevé = 10%


Recommandations :

  • Solde minimum : 100 $
  • Intervalle de temps : H1
  • Paire : USDJPY
  • Type de courtier : N'IMPORTE QUEL
  • Type de compte : N'IMPORTE QUEL


Explication des entrées :

  • Type de MM : Choisissez le type de calcul des lots, fixe ou pourcentage dynamique par transaction
  • Lots fixes : Entrez les lots fixes à utiliser par transaction
  • Pourcentage dynamique par transaction : Entrez le risque dynamique par transaction (en pourcentage %)
  • Heure de début de la plage : L'heure de début pour le calcul de la plage
  • Minute de début de la plage : La minute de début pour le calcul de la plage
  • Heure de fin de la plage : L'heure de fin pour le calcul de la plage
  • Minute de fin de la plage : La minute de fin pour le calcul de la plage
  • Heure de suppression des ordres en attente : Heure de suppression des ordres en attente (heure d'expiration de la commande)
  • Minute de suppression des ordres en attente : Minute de suppression des ordres en attente (minute d'expiration de la commande)
  • Heure de clôture des positions : Heure de clôture des positions ouvertes
  • Minute de clôture des positions : Minute de clôture des positions ouvertes
  • Facteur de stop loss : Où le stop loss est placé par rapport à la taille de la plage (si 1 est choisi, le SL sera de l'autre côté de la plage)
  • Facteur de take profit : Où le take profit est placé par rapport à la taille de la plage (si 1 est choisi, le TP sera à la même distance que la taille de la plage)
  • Stop loss pour atteindre le seuil de rentabilité au facteur : Choisissez quand vous voulez que le SL soit déplacé au seuil de rentabilité, calculé en conjonction avec la taille de la plage
  • Trailing stop loss au facteur de risque/récompense : Choisissez si vous voulez un trailing stop loss, calculé en conjonction avec la taille de la plage
  • Type de filtre de plage : Taille minimale et maximale de la plage. Choisissez le calcul ici.


Filtrer:
Rizwan Ahmed Faisal
180
Rizwan Ahmed Faisal 2025.05.28 15:44 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Daniel Born
68
Daniel Born 2025.05.26 20:07 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

