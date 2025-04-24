Grid Master EA mt
- Uzman Danışmanlar
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 25.11
- Güncellendi: 24 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 5
GRID MASTER EA - gelişmiş bir grid hedging çoklu çift ticaret sistemidir!
EA piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
Diğer birçok grid EA'nın aksine - Grid Master çok güvenli bir davranışa sahiptir.
EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın.
- Giriş ve Çıkış noktaları piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır.
- Uzman Danışman her çiftteki Alım ve Satım emirlerini aynı anda yönetebilir.
- EA aynı anda 3 çiftte çalışabilir - karşılık gelen Set_files "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.
- Robot oynaklığa bağlı olarak dinamik grid otomatik olarak oluşturur.
- Sıkı spread gereksinimleri yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.
- Sistem birçok scalper gibi komisyonlar için para harcamaz, bu amaçla sadece standart hesap kullanın.
- Varsayılan olarak hesap bakiyesi değerine bağlı olarak griddeki 1. emrin otomatik hesaplanması.
- Zaman Çerçevesi: M5. - İşlem çiftleri: NZDCAD, AUDNZD, AUDCAD.
- Çalışma süresi: EA 7/24 çalışır.
- EA'yı çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi 2 çift kullanımı için 20usd veya 3 çift kullanımı için 100usd'dir (sent hesapları kullanıldığında).
- EA'yı çalıştırmak için önerilen hesap bakiyesi 2 çift kullanımı için 2k veya 3 çift kullanımı için 10k'dir (standart hesaplar kullanıldığında).
Nasıl kurulur:
(Sadece 2 çift kullanmayı planlıyorsanız, NZDCAD, AUDNZD'yi seçin).
- 3 çift kullanmayı planlıyorsanız - Aşağıdaki 3 grafiği açın:
NZDCAD, AUDNZD, AUDCAD.
- Her grafikte M5 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.
- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_file'ları alın). - EA'nın işini yapmasına izin vermek için PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakın (VEYA PC yerine VPS kullanın).
ÖNEMLİ:
- MAGIC'in Satın Alma/Satış için parametreleri her zaman farklı olmalıdır.
- MAGIC'ler farklı çiftlerde benzer olmamalıdır - önerilen Set_files'ı kullanın.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.