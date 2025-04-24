Grid Master EA mt

GRID MASTER EA - gelişmiş bir grid hedging çoklu çift ticaret sistemidir!





EA piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.





Diğer birçok grid EA'nın aksine - Grid Master çok güvenli bir davranışa sahiptir.





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın.





- Giriş ve Çıkış noktaları piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır.

- Uzman Danışman her çiftteki Alım ve Satım emirlerini aynı anda yönetebilir.

- EA aynı anda 3 çiftte çalışabilir - karşılık gelen Set_files "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.

- Robot oynaklığa bağlı olarak dinamik grid otomatik olarak oluşturur.

- Sıkı spread gereksinimleri yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.

- Sistem birçok scalper gibi komisyonlar için para harcamaz, bu amaçla sadece standart hesap kullanın.

- Varsayılan olarak hesap bakiyesi değerine bağlı olarak griddeki 1. emrin otomatik hesaplanması.

- Zaman Çerçevesi: M5. - İşlem çiftleri: NZDCAD, AUDNZD, AUDCAD.

- Çalışma süresi: EA 7/24 çalışır.

- EA'yı çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi 2 çift kullanımı için 20usd veya 3 çift kullanımı için 100usd'dir (sent hesapları kullanıldığında).

- EA'yı çalıştırmak için önerilen hesap bakiyesi 2 çift kullanımı için 2k veya 3 çift kullanımı için 10k'dir (standart hesaplar kullanıldığında).





Nasıl kurulur:

(Sadece 2 çift kullanmayı planlıyorsanız, NZDCAD, AUDNZD'yi seçin).

- 3 çift kullanmayı planlıyorsanız - Aşağıdaki 3 grafiği açın:

NZDCAD, AUDNZD, AUDCAD.

- Her grafikte M5 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_file'ları alın). - EA'nın işini yapmasına izin vermek için PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakın (VEYA PC yerine VPS kullanın).





ÖNEMLİ:

- MAGIC'in Satın Alma/Satış için parametreleri her zaman farklı olmalıdır.

- MAGIC'ler farklı çiftlerde benzer olmamalıdır - önerilen Set_files'ı kullanın.

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.