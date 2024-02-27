Profit X MT4

Profit X invia notifiche sul tuo dispositivo mobile mantenendoti aggiornato sul profitto dei tuoi investimenti anche nei momenti in cui non puoi fisicamente controllare i mercati, ad esempio quando sei alla guida, sul posto di lavoro, in una riunione o con amici, con parenti e non puoi distrarti

Può essere disattivata e attivata ed è possibile scegliere la frequenza del aggiornamenti in minuti, ore, giorni, settimanale o mensile

La configurazione e personalizzazione è molto semplice, di default è già attiva ed invia aggiornamenti sul tuo dispositivo mobile sia che il tuo investimento è in profitto o in negativo, inoltre è possibile personalizzare il titolo modificando il testo default dell'input Account Name

Per configurare Metatrader all'invio delle notifiche sul tuo smartphone visita la sezione Strumenti > Opzioni > Notifiche poi seleziona Abilita Notifiche Push e Notifiche dal terminale locale o Notifiche dal server di trading ed inserisci il tuo MetaQuote ID che puoi trovare sul tuo mobile device in impostazioni > Chat e Messaggi

Profit X è una utility dal codice sicuro, pulito e stabile non apre o chiude posizioni e può essere attivato su qualsiasi mercato



#tag profitto balance profit positivo negativo investimento mercati notifiche mobili andamento controllo sicurezza

