Price Alert MT5 — achetez une fois. Recevez des alertes toute la vie.

Il fut un temps où pour devancer le marché, il fallait s’abonner mensuellement à des plateformes surévaluées…

20 $ ici, 50 $ là — juste pour quelques alertes par jour. Vous ne payiez pas pour la valeur — vous payiez faute d’alternative.

Jusqu’à maintenant.

Créé par un trader pour des traders, cet outil vous donne la liberté de définir des alertes à n’importe quel prix et de recevoir une notification en millisecondes lorsque le prix atteint votre zone d’intérêt.

Imaginez : vous définissez une zone de prix sur votre graphique, vous vous éloignez de l’écran, et vous recevez une alerte en temps réel dès que le prix entre dans votre zone. Plus de mouvements manqués. Plus d’abonnement mensuel.

Pourquoi Price Alert MT5 ?

Alertes de prix personnalisées selon vos niveaux de trading Fini de payer pour des notifications limitées Achat unique — usage à vie Développé par un trader actif, pas une entreprise voulant vous enfermer dans un abonnement

Que vous soyez adepte de price action, zones d’offre et demande, ou supports et résistances —

Price Alert MT5 n’est pas un indicateur supplémentaire.

C’est l’assistant discret du trader, qui surveille vos graphiques et ne s’exprime que lorsque c’est vraiment important.

Parce que les traders intelligents ne courent pas après le marché — ils attendent que le marché vienne à eux.



