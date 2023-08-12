Crypto Fibonacci
- Uzman Danışmanlar
- Yuriy Kuzmin
- Sürüm: 1.0
Торговый робот предназначен для торговли криптовалютой по уровням Фибоначчи на рынке Форекс. Безопасность в торговле: постоянный стоплосс, тейкпрофит, защита от повышенного спреда, алгоритм не использует опасные методы торговли - мартингейл, сетку и усреднение. Достоинством советника является торговля Мани Менеджмент (система управления капиталом) автоматический расчет лота на основе размера вашего депозита, автоматическая установка и перемещение уровней Фибоначчи. Установка отложенных ордеров на покупку/продажу выполняются от уровней Фибоначчи. Все сделки сопровождаются Trailing Stop
Рекомендую к покупке: Price Gold и AI Engine Crypto.
Рекомендуемые настройки доступны в обсуждении.
Пары для торговли - ETHUSD, BTCUSD. H1, H4, возможно другие валютные пары. Рекомендуемый депозит от $100.
Возможны в торговли такие пары как: EURUSD, GBPUSD, EURCHF, USDJPY, USDCHF.
Levels - уровни Фибоначчи.
expire - время удержания отложенных ордеров.
offset - установка отложенных ордеров на заданном расстоянии от текущей цены.
== Trailing Stop Settings ==
Enable trailing stop (true/false) recommended -> true.
Trailing Stop, points
Profit in points when TS should kick in.
== Trailing pending orders ==Distance Pips - дистанция .
Step Pips - шаг.
