Crypto Fibonacci

Торговый робот предназначен для торговли криптовалютой по уровням Фибоначчи на рынке Форекс. Безопасность в торговле: постоянный стоплосс, тейкпрофит, защита от повышенного спреда, алгоритм не использует опасные методы торговли - мартингейл, сетку и усреднение. Достоинством советника является торговля Мани Менеджмент (система управления капиталом) автоматический расчет лота на основе размера вашего депозита, автоматическая установка и перемещение уровней Фибоначчи. Установка отложенных ордеров на покупку/продажу выполняются от уровней Фибоначчи. Все сделки сопровождаются Trailing Stop

Рекомендую к покупке: Price Gold и AI Engine Crypto.

Рекомендуемые настройки доступны в обсуждении.

Пары для торговли - ETHUSD, BTCUSD. H1, H4, возможно другие валютные пары. Рекомендуемый депозит от $100.

Возможны в торговли такие пары как: EURUSD, GBPUSD, EURCHF, USDJPY, USDCHF.

Для ознакомления с другими продуктами, перейдите по указанной ссылке: https://www.mql5.com/ru/users/vypchela/seller
Magic Number - магическое число.
Max Spread - максимально допустимый спред.
Start Hour - начало торговли.
End Hour - завершение торговли.
Stop Loss - фиксированный стоплосс.
Take Profit - фиксированный тейкпрофит.
MONEY MANAGEMENT
Buy Percent - в % для покупки.
Sell Percent - в % для продажи.
Maximum lot - максимальный лот
FIBONACCI
ID Buy - смещение свечи для покупки.
ID Sell - смещение свечи для продажи.
Fibo Level ID Buy - уровень покупки.
Fibo Level ID Sell - уровень продажи.
Level Color - цвет уровней.
Level Style - стиль уровней.
Time Candle ID -  - параметры установки сетки Фибоначчи
Highest Start ID Candle  - параметры установки сетки Фибоначчи
Lowest End ID Candle - параметры установки сетки Фибоначчи

Levels - уровни Фибоначчи.

expire - время удержания отложенных ордеров.
offset - установка отложенных ордеров на заданном расстоянии от текущей цены.

== Trailing Stop Settings ==

Enable trailing stop (true/false) recommended -> true.
Trailing Stop, points
Profit in points when TS should kick in.

== Trailing pending orders ==

Distance Pips - дистанция .
Step Pips - шаг.

Yazarın diğer ürünleri
AI Engine Crypto
Yuriy Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Купите AI Engine Crypto + Бонус AI Engine Crypto MT4 или Price Gold!!! Если в вашем инвестиционном портфеле уже есть хотя бы пара топовых советников, то лучшим дополнением для них станет  AI Engine Crypto — эффективный проверенный временем с открытыми параметрами для оптимизации советник (EA) предназначенный для торговли криптовалютой на платформе Meta Trader 5. С применением нейронных сетей и торговых уровней, этот советник предназначен для скальпинга на бирже Bybit (BTCUSD, ETHUSD  и др). Стр
Price Gold
Yuriy Kuzmin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Финальная цена: $999. Успей купить раньше, сэкономь и получи Бонус AI Engine Crypto MT5 или AI Engine Crypto MT4!!! !!! Запрашивайте скидку в личных сообщениях. Привет всем любителям торговли золотом, представляю новый торговый советник - Price Gold, разработанный специально для торговой платформы МТ5. Автоматизированный советник для трейдеров умеющих ожидать и эмоционально готовых к торговле на рынке, эксперт в большем случае для долгосрочной торговли Советник разработан на пользовательских ин
Fibonacci Grid
Yuriy Kuzmin
Uzman Danışmanlar
After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! Expert Advisor for automatic trading by Fibonacci levels with the ability to average orders. Experienced traders can create their own trading strategy, the ability to change the settings of the Fibonacci grid, set additional Fibonacci levels, change the time interval, change the distance between orders in the grid (averaging). Options: M
Buy Sell Bands
Yuriy Kuzmin
Yardımcı programlar
Advisor for manual and automatic trading on the trend lines of the Bollinger Bands indicator. The Expert Advisor draws trend lines from the middle band for a specified number of candles. You may be interested in my other products: https://www.mql5.com/ru/users/vypchela/seller Comments are welcome!  Recommended Broker . This Expert Advisor is available only on the MQL5 website! Options: Magic Number is a magic number. Profit - take profit Stop - stop loss. Lot - risk Limit - the maximum allowed
FREE
Multicurrency Night Hunter
Yuriy Kuzmin
Uzman Danışmanlar
After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! Multicurrency Night Hunter is a multi-currency, simple EA with simple settings that works only at night on small rollbacks during a calmer market period. The basis of the trading advisor are indicators: ATR, Moving Average. The EA has the main parameters for self-optimization. Default currency pair USDCHF, timeframe: М5. Recommendations:
Bybit Scalper
Yuriy Kuzmin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Strategy Bybit Scalper - fully automated cryptocurrency trading algorithm, the main direction of the trading advisor for trading on the Bybit crypto exchange, IC Markets and other crypto exchanges and low spread brokers. The algorithm bybit scalping does not use dangerous trading methods - martingale, grid and averaging, it always uses only fixed stop loss, take profit and built-in trailing stop. To trade, install the adviser on the M1, M5, M15, H1 chart, cryptocurrency (BTCUSD (Bitcoin), BTCUSD
FREE
AI Engine Crypto MT4
Yuriy Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Если в вашем инвестиционном портфеле уже есть хотя бы пара топовых советников, то лучшим дополнением для них станет AI Engine Crypto MT4  — эффективный с открытыми параметрами для оптимизации советник (EA) предназначенный для торговли криптовалютой на платформе Meta Trader 4. С применением нейронных сетей и торговых уровней, этот советник предназначен для скальпинга на биржах -  Tickmill, IC Markets (BTCUSD, ETHUSD и др).  Стратегия сосредоточена на небольших колебаниях цен анализируя рыночные у
FREE
Buy Sell MT5
Yuriy Kuzmin
Yardımcı programlar
The utility is designed for manual placement of pending orders at the high and low of yesterday. The program has a built-in trailing stop, virtual take profit and stop loss. Unworked orders are deleted at the end of the day or manually. You may be interested in my other products:  https://www.mql5.com/ru/users/vypchela/seller Settings: == Settings ==" Magic Number - a magic number. Profit - fixed take profit. Stop - fixed stop loss. Lot - fixed lot. Slippage - slippage. Offset - price Price Per
FREE
ATR Multicurrency
Yuriy Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Fully automated multi-currency trading algorithm that works only at night during a calmer market period with a unique market entry point search system. Does not use dangerous trading methods - martingale, grid and averaging. The main parameters for self-optimization are available in the EA settings. Default currency pairs USDCHF,GBPUSD,EURUSD, recommended TF: M5. Recommendations: in the Market Watch window, the currency pairs used in trading should be loaded. Attach an adviser to one chart (USDC
FREE
EA Progress
Yuriy Kuzmin
Uzman Danışmanlar
After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! An advisor for automatic trading based on Fibonacci levels with the ability to average orders. Experienced traders can create their own trading strategy, the ability to change the Fibonacci grid settings, change the distance between orders in the grid (averaging), it is possible to check other currency pairs for trading, and most importa
Stock Index Trader EA MT5
Yuriy Kuzmin
Uzman Danışmanlar
A new unique trading strategy Stock Index Trader, has been introduced, designed for trading the US30 index. The trading robot works on the timeframe (M30, H1) . The strategy does not use indicators with the exception of stop loss and take profit (floating, works according to ATR). The strategy works on Candlestick patterns, such as Piercing lines - a reversal pattern of Japanese candlesticks with additional installed filters and other popular patterns. The advisor does not use grid or martingale
dantinho
14
dantinho 2024.10.11 15:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt