Crypto Fibonacci

Торговый робот предназначен для торговли криптовалютой по уровням Фибоначчи на рынке Форекс. Безопасность в торговле: постоянный стоплосс, тейкпрофит, защита от повышенного спреда, алгоритм не использует опасные методы торговли - мартингейл, сетку и усреднение. Достоинством советника является торговля Мани Менеджмент (система управления капиталом) автоматический расчет лота на основе размера вашего депозита, автоматическая установка и перемещение уровней Фибоначчи. Установка отложенных ордеров на покупку/продажу выполняются от уровней Фибоначчи. Все сделки сопровождаются Trailing Stop

Рекомендуемые настройки доступны в обсуждении.

Пары для торговли - ETHUSD, BTCUSD. H1, H4, возможно другие валютные пары. Рекомендуемый депозит от $100.

Возможны в торговли такие пары как: EURUSD, GBPUSD, EURCHF, USDJPY, USDCHF.

Magic Number - магическое число.

Max Spread - максимально допустимый спред.

Start Hour - начало торговли.

End Hour - завершение торговли.

Stop Loss - фиксированный стоплосс.

Take Profit - фиксированный тейкпрофит.

MONEY MANAGEMENT

Buy Percent - в % для покупки.

Sell Percent - в % для продажи.

Maximum lot - максимальный лот

FIBONACCI

ID Buy - смещение свечи для покупки.

ID Sell - смещение свечи для продажи.

Fibo Level ID Buy - уровень покупки.

Fibo Level ID Sell - уровень продажи.

Level Color - цвет уровней.

Level Style - стиль уровней.

Time Candle ID - - параметры установки сетки Фибоначчи

Highest Start ID Candle - параметры установки сетки Фибоначчи

Lowest End ID Candle - параметры установки сетки Фибоначчи