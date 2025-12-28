Calendário Econômico
Balança Comercial da Suíça (Switzerland Trade Balance)
|Baixa
|₣3.841 bilh
|₣4.710 bilh
|
₣4.203 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|₣4.425 bilh
|
₣3.841 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial da Suíça (Switzerland Trade Balance) representa a diferença entre exportações e importações do país, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre países.
Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como a Suíça, isso pode significar que o setor de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.
Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.
O impacto da balança comercial nas cotações da moeda nacional é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta o franco suíço em conformidade.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Balança Comercial da Suíça (Switzerland Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
