CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Balança Comercial da Suíça (Switzerland Trade Balance)

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
Administração Aduaneira Federal (Federal Customs Administration)
Setor:
Comércio
Baixa ₣​3.841 bilh ₣​4.710 bilh
₣​4.203 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
₣​4.425 bilh
₣​3.841 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Balança Comercial da Suíça (Switzerland Trade Balance) representa a diferença entre exportações e importações do país, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre países.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como a Suíça, isso pode significar que o setor de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O impacto da balança comercial nas cotações da moeda nacional é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta o franco suíço em conformidade.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Balança Comercial da Suíça (Switzerland Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
₣​3.841 bilh
₣​4.710 bilh
₣​4.203 bilh
out. 2025
₣​4.319 bilh
₣​5.163 bilh
₣​3.990 bilh
set. 2025
₣​4.073 bilh
₣​5.480 bilh
₣​3.877 bilh
ago. 2025
₣​4.009 bilh
₣​4.620 bilh
jul. 2025
₣​4.591 bilh
₣​5.592 bilh
₣​5.790 bilh
jun. 2025
₣​5.790 bilh
₣​5.759 bilh
₣​4.008 bilh
mai. 2025
₣​3.831 bilh
₣​5.594 bilh
₣​6.325 bilh
abr. 2025
₣​6.358 bilh
₣​4.138 bilh
₣​6.289 bilh
mar. 2025
₣​6.350 bilh
₣​4.147 bilh
₣​4.741 bilh
fev. 2025
₣​4.803 bilh
₣​6.559 bilh
₣​6.149 bilh
jan. 2025
₣​6.124 bilh
₣​5.292 bilh
₣​3.480 bilh
dez. 2024
₣​3.495 bilh
₣​3.772 bilh
₣​6.111 bilh
nov. 2024
₣​5.425 bilh
₣​5.351 bilh
₣​8.025 bilh
out. 2024
₣​8.063 bilh
₣​5.276 bilh
₣​4.942 bilh
set. 2024
₣​4.947 bilh
₣​6.005 bilh
₣​4.744 bilh
ago. 2024
₣​4.579 bilh
₣​3.384 bilh
₣​4.877 bilh
jul. 2024
₣​4.890 bilh
₣​4.428 bilh
₣​6.118 bilh
jun. 2024
₣​6.181 bilh
₣​4.145 bilh
₣​5.792 bilh
mai. 2024
₣​5.812 bilh
₣​6.257 bilh
₣​4.339 bilh
abr. 2024
₣​4.315 bilh
₣​2.743 bilh
₣​3.767 bilh
mar. 2024
₣​3.542 bilh
₣​-0.364 bilh
₣​3.681 bilh
fev. 2024
₣​3.662 bilh
₣​3.241 bilh
₣​4.700 bilh
jan. 2024
₣​4.737 bilh
₣​2.496 bilh
₣​1.271 bilh
dez. 2023
₣​1.247 bilh
₣​4.882 bilh
₣​3.833 bilh
nov. 2023
₣​3.707 bilh
₣​4.647 bilh
₣​4.711 bilh
out. 2023
₣​4.600 bilh
₣​4.574 bilh
₣​6.282 bilh
set. 2023
₣​6.315 bilh
₣​4.338 bilh
₣​3.814 bilh
ago. 2023
₣​4.053 bilh
₣​4.183 bilh
₣​3.132 bilh
jul. 2023
₣​3.129 bilh
₣​4.300 bilh
₣​4.790 bilh
jun. 2023
₣​4.824 bilh
₣​4.031 bilh
₣​5.441 bilh
mai. 2023
₣​5.479 bilh
₣​3.892 bilh
₣​2.560 bilh
abr. 2023
₣​2.600 bilh
₣​3.822 bilh
₣​4.526 bilh
mar. 2023
₣​4.532 bilh
₣​3.493 bilh
₣​3.139 bilh
fev. 2023
₣​3.313 bilh
₣​3.561 bilh
₣​4.848 bilh
jan. 2023
₣​5.078 bilh
₣​3.448 bilh
₣​2.767 bilh
dez. 2022
₣​2.827 bilh
₣​3.630 bilh
₣​2.404 bilh
nov. 2022
₣​2.307 bilh
₣​3.800 bilh
₣​4.268 bilh
out. 2022
₣​4.140 bilh
₣​3.698 bilh
₣​4.193 bilh
set. 2022
₣​4.003 bilh
₣​3.588 bilh
₣​3.323 bilh
ago. 2022
₣​3.423 bilh
₣​3.717 bilh
₣​3.522 bilh
jul. 2022
₣​3.585 bilh
₣​3.779 bilh
₣​3.683 bilh
jun. 2022
₣​3.803 bilh
₣​4.099 bilh
₣​2.995 bilh
mai. 2022
₣​3.116 bilh
₣​4.193 bilh
₣​4.034 bilh
abr. 2022
₣​4.127 bilh
₣​4.342 bilh
₣​2.978 bilh
mar. 2022
₣​2.988 bilh
₣​4.890 bilh
₣​5.882 bilh
fev. 2022
₣​5.954 bilh
₣​4.688 bilh
₣​3.066 bilh
jan. 2022
₣​3.177 bilh
₣​5.216 bilh
₣​3.544 bilh
dez. 2021
₣​3.693 bilh
₣​5.615 bilh
₣​6.099 bilh
nov. 2021
₣​6.161 bilh
₣​5.428 bilh
₣​5.505 bilh
out. 2021
₣​5.651 bilh
₣​5.353 bilh
₣​5.010 bilh
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido