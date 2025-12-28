Calendário Econômico
CHF - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC CHF Non-Commercial Net Positions)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC sobre o CHF (CFTC CHF Non-Commercial Net Positions) são um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre o volume total de posições longas e o de curtas - em francos suíços existentes no mercado - abertas por especuladores, isto é, por traders 'não comerciais'. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em francos suíços, nos Estados Unidos.
Ele é classificado pelos traders como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e como não-comerciante em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).
A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.
O aumento no volume de posições especulativas longas em francos suíços indica indiretamente um incremento na atividade no mercado desta moeda, no entanto, não tem um impacto direto sobre seu preço, dado o pequeno volume de dados em comparação com a escala global.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "CHF - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC CHF Non-Commercial Net Positions)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress