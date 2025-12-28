As Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC sobre o CHF (CFTC CHF Non-Commercial Net Positions) são um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre o volume total de posições longas e o de curtas - em francos suíços existentes no mercado - abertas por especuladores, isto é, por traders 'não comerciais'. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em francos suíços, nos Estados Unidos.

Ele é classificado pelos traders como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e como não-comerciante em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O aumento no volume de posições especulativas longas em francos suíços indica indiretamente um incremento na atividade no mercado desta moeda, no entanto, não tem um impacto direto sobre seu preço, dado o pequeno volume de dados em comparação com a escala global.

Últimos valores: