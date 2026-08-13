南非储备银行优惠利率 (South African Reserve Bank Prime Rate)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
货币
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SARB优惠利率是商业银行向其客户提供的贷款基础利率。汇率由南非储备银行设定。
其价值直接取决于回购利率，回购利率是储备银行用来控制本国货币强度的主要货币政策措施之一。通常，最优惠利率估计比回购利率高3.5个基点。
低储蓄和高通胀将利率推高至不低于当前和预期的通胀水平。
储备银行使用利率来控制通货膨胀。当利率上升时，人们无法负担贷款，而经济流通中的货币减少，因此南非兰特的价值增长。相反，降息可能会使人们的贷款增加，货币贬值。
最后值:
真实值
"南非储备银行优惠利率 (South African Reserve Bank Prime Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
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