Экономический календарь
Базовая ставка Южно-Африканского резервного банка (South African Reserve Bank Prime Rate)
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Базовая ставка (SARB Prime Rate) — это процентная ставка, по которой банкам рекомендуется предоставлять кредиты населению. Она устанавливается Южно-Африканским резервным банком.
Значение напрямую зависит от ставки РЕПО, которая служит одним из основных инструментов монетарной политики, с помощью которого центральный банк может регулировать силу своей валюты. Обычно базовая ставка оценивается на 3,5 базисных пункта выше ставки РЕПО.
Низкий коэффициент сбережений и высокая инфляция подталкивают процентную ставку на высокий уровень, не ниже текущей и ожидаемой инфляции.
Процентные ставки позволяют центробанку контролировать инфляцию. При повышении ставки кредиты становятся менее доступными населению, меньше денег находится в обращении, тем самым стоимость южноафриканского рэнда повышается. И наоборот, при понижении ставок объемы кредитования увеличиваются, что может двигать валюты вниз.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовая ставка Южно-Африканского резервного банка (South African Reserve Bank Prime Rate)".
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