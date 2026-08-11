Базовая ставка (SARB Prime Rate) — это процентная ставка, по которой банкам рекомендуется предоставлять кредиты населению. Она устанавливается Южно-Африканским резервным банком.

Значение напрямую зависит от ставки РЕПО, которая служит одним из основных инструментов монетарной политики, с помощью которого центральный банк может регулировать силу своей валюты. Обычно базовая ставка оценивается на 3,5 базисных пункта выше ставки РЕПО.

Низкий коэффициент сбережений и высокая инфляция подталкивают процентную ставку на высокий уровень, не ниже текущей и ожидаемой инфляции.

Процентные ставки позволяют центробанку контролировать инфляцию. При повышении ставки кредиты становятся менее доступными населению, меньше денег находится в обращении, тем самым стоимость южноафриканского рэнда повышается. И наоборот, при понижении ставок объемы кредитования увеличиваются, что может двигать валюты вниз.

График последних значений: