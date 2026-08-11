Решение Южно-Африканского резервного банка по процентной ставке (SARB Interest Rate Decision) оглашается Комитетом по финансово-кредитной политике банка 6 раз в год. Процентная ставка резервного банка — это ставка, по которой Резервный банк ЮАР выдает кредиты коммерческим банкам. Установление процентной ставки регулятора — один из основных инструментов монетарной политики, с помощью которого центральный банк может регулировать силу национальной валюты.

Решение о ставке принимается на основе голосования шести членов комитета, которое проходит 6 раз в год во время заседания Комитета. Ставка служит ориентиром для краткосрочных процентных ставок. Так, например, если ставка центробанка увеличивается, банки вынуждены увеличивать собственные ставки, по которым они выдают кредиты населению. Это приводит к росту общей стоимости удержания денег. Это помогает контролировать инфляцию — уменьшается спрос на кредиты, расходуемые на покупку товаров и услуг. Все это является частью денежно-кредитной политики, проводимой Резервным банком ЮАР.

При росте процентных ставок страна становится более привлекательной для инвестиций (при неизменности инвестиционных рисков) из других стран, процентные ставки которых также могут реагировать соответствующим образом, чтобы предотвратить отток капитала. Таким образом процентные ставки ЮАР становятся более чувствительными к изменениям на других финансовых рынках.

Если банк относится к инфляционным перспективам южноафриканской экономики настороженно и повышает процентные ставки, оглашение решения может положительно повлиять на котировки национальной валюты. Снижение процентной ставки может двигать котировки вниз.

График последних значений: