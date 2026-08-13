货币政策委员会每年发布6次SARB利率决策。 储备银行的利率用来向商业银行提供贷款。设置利率是储备银行用来监管本国货币强度的主要货币政策措施之一。

该决策是在委员会会议期间由六名委员会成员投票通过，每年6次。该利率可作为短期利率的指导。例如，如果监管机构提高利率，银行被迫提高向民众提供贷款的利率。这会导致货币持有成本的增加。这种措施可以帮助控制通货膨胀：用于购买商品和服务的贷款需求减少。这些措施是南非储备银行实施的货币政策的一部分。

利率上升使国家对外国投资提高吸引力（投资风险不变）。为了防止资本外流，这些国家的利率可以做出相应的反应。因此，南非利率对其他金融市场的变化更加敏感。

如果该银行对南非经济的通货膨胀前景持谨慎态度，并决定提高利率，则该决策公告将被视为对本国货币报价有利。降低利率的决策可能会降低ZAR报价。

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