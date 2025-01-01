Il Bank of Japan Outlook Report è un rapporto trimestrale, in cui la Banca del Giappone descrive le condizioni economiche prevalenti e caratterizza la crescita dell'economia, i rischi di inflazione e le condizioni di lavoro nel paese. Gli analisti studiano questo rapporto per anticipare le prospettive a medio termine per la politica monetaria del paese.

L’Outlook Report della BoJ fornisce informazioni sulla situazione economica della BOJ e sui fattori importanti che influenzano le prospettive per l'inflazione, vale a dire il futuro della politica monetaria. L’Outlook Report della BoJ è formalmente chiamato "Outlook of the economy and price situation" e riflette le prospettive economiche a medio termine mostrate da nove membri del comitato politico, tra cui il Vice Governatore Capo, che la Banca del Giappone prende decisioni e rilascia quattro volte l'anno. Questo di solito viene fatto a gennaio, aprile, luglio, ottobre al Comitato Politico e al Meeting di Politica Monetaria, in cui vengono esaminate attentamente le prospettive per l'economia, le prospettive dei prezzi e gli alti e bassi.

La pubblicazione dell’Outlook Report può avere un'influenza a breve termine sulle quotazioni JPY, a seconda del suo contenuto.