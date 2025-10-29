Le taux de chômage traduit une variation trimestrielle en pourcentage du nombre de résidents au chômage par rapport à la population active totale de la France. La hausse du chômage est le signe d’un déclin du marché du travail. Par conséquent, des indications plus élevées sont considérées comme négatives pour les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de Chômage en France (France Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.