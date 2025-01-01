Isabel Schnabel, membre du conseil de la Banque Centrale Européenne, peut clarifier certains volets de la réglementation financière dans la zone euro. Le conseil d’Administration de la BCE est composé de six fonctionnaires qui ont le droit de voter sur les décisions de la BCE en matière de taux d’intérêt et de politique monétaire. Tous sont considérés comme d’importants intervenants, dont les discours pourraient comprendre des informations utiles pour les analystes.

Isabel Schnabel est une économiste allemande membre du conseil d’administration de la BCE depuis 2019. Elle participe souvent à divers événements de la Commission Européenne, prend la parole dans divers forums internationaux, conférences et congrès, conférences à des étudiants, etc.

Si le discours du membre exécutif du conseil de la BCE suggère des développements possibles de la politique monétaire, tels que l’assouplissement ou le durcissement, cela pourrait être la raison de suivre de près les discours du président et du vice-président de la BCE. Les discours d’Isabel Schnabel ont rarement un impact direct sur les cours de l’euro.