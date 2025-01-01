DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCAxisZeroLever 

ZeroLever (Metodo Get)

Retuns il valore "zero lever".

double  ZeroLever()

Valore di ritorno

"Zero lever".

Nota

Il valore viene utilizzato per definire quando l'intervallo di scala dell'asse dovrebbe essere ampliato per includere un valore pari a zero.

ZeroLever (Metodo Set)

Imposta il valore "zero lever".

void  ZeroLever(
   const double  value      // valore "zero lever"
   )

Parametri

value

[in]  Valore "Zero lever".

Nota

Il valore viene utilizzato per definire quando l'intervallo di scala dell'asse dovrebbe essere ampliato per includere un valore pari a zero.