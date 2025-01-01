- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ZeroLever (Metodo Get)
Retuns il valore "zero lever".
|
double ZeroLever()
Valore di ritorno
"Zero lever".
Nota
Il valore viene utilizzato per definire quando l'intervallo di scala dell'asse dovrebbe essere ampliato per includere un valore pari a zero.
ZeroLever (Metodo Set)
Imposta il valore "zero lever".
|
void ZeroLever(
Parametri
value
[in] Valore "Zero lever".
Nota
Il valore viene utilizzato per definire quando l'intervallo di scala dell'asse dovrebbe essere ampliato per includere un valore pari a zero.