ZeroLever (Metodo Get)

Retuns il valore "zero lever".

double ZeroLever()

Valore di ritorno

"Zero lever".

Nota

Il valore viene utilizzato per definire quando l'intervallo di scala dell'asse dovrebbe essere ampliato per includere un valore pari a zero.

ZeroLever (Metodo Set)

Imposta il valore "zero lever".

void ZeroLever(

const double value

)

Parametri

value

[in] Valore "Zero lever".

Nota

Il valore viene utilizzato per definire quando l'intervallo di scala dell'asse dovrebbe essere ampliato per includere un valore pari a zero.