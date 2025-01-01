문서화섹션
ZeroLever (Get method)

"제로 레버" 값을 반환.

double  ZeroLever()

값 반환

"제로 레버".

참고

이 값은 축 척도 범위가 0 값을 포함하도록 확장되어야 하는 시기를 정의하는 데 사용됩니다.

ZeroLever (Set method)

"제로 레버" 값 설정.

void  ZeroLever(
   const double  value      // "제로 레버" 값
  \)

매개변수

[in]  "제로 레버" 값.

참고

이 값은 축 척도 범위가 0 값을 포함하도록 확장되어야 하는 시기를 정의하는 데 사용됩니다.