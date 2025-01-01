MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisZeroLever
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ZeroLever (Get method)
"제로 레버" 값을 반환.
|
double ZeroLever()
값 반환
"제로 레버".
참고
이 값은 축 척도 범위가 0 값을 포함하도록 확장되어야 하는 시기를 정의하는 데 사용됩니다.
ZeroLever (Set method)
"제로 레버" 값 설정.
|
void ZeroLever(
매개변수
값
[in] "제로 레버" 값.
참고
이 값은 축 척도 범위가 0 값을 포함하도록 확장되어야 하는 시기를 정의하는 데 사용됩니다.