ZeroLever (Get method)

Retuns the "zero lever" value.

double  ZeroLever()

Return Value

"Zero lever".

Note

The value is used to define when the axis scale range should be expanded to include a zero value.

ZeroLever (Set method)

Sets the "zero lever" value.

void  ZeroLever(
   const double  value      // "zero lever" value
   )

Parameters

value

[in]  "Zero lever" value.

Note

The value is used to define when the axis scale range should be expanded to include a zero value.