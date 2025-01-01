- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ZeroLever (Get method)
Retuns the "zero lever" value.
|
double ZeroLever()
Return Value
"Zero lever".
Note
The value is used to define when the axis scale range should be expanded to include a zero value.
ZeroLever (Set method)
Sets the "zero lever" value.
|
void ZeroLever(
Parameters
value
[in] "Zero lever" value.
Note
The value is used to define when the axis scale range should be expanded to include a zero value.