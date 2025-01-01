- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ZeroLever (Get-Methode)
Liefert den Wert des "Nullhebels".
|
double ZeroLever()
Rückgabewert
"Nullhebel".
Hinweis
Dieser Wert definiert, wann der Skalenbereich der Achse erweitert werden soll, um den Nullwert hinzuzufügen.
ZeroLever (Set-Methode)
Setzt den Wert des "Nullhebels".
|
void ZeroLever(
Parameter
value
[in] Wert des "Nullhebels".
Hinweis
Dieser Wert definiert, wann der Skalenbereich der Achse erweitert werden soll, um den Nullwert hinzuzufügen.