Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCAxisZeroLever 

ZeroLever (Get-Methode)

Liefert den Wert des "Nullhebels".

double  ZeroLever()

Rückgabewert

"Nullhebel".

Hinweis

Dieser Wert definiert, wann der Skalenbereich der Achse erweitert werden soll, um den Nullwert hinzuzufügen.

ZeroLever (Set-Methode)

Setzt den Wert des "Nullhebels".

void  ZeroLever(
   const double  value      // Wert des "Nullhebels"
   )

Parameter

value

[in]  Wert des "Nullhebels".

Hinweis

Dieser Wert definiert, wann der Skalenbereich der Achse erweitert werden soll, um den Nullwert hinzuzufügen.