MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisZeroLever 

ZeroLever （Getメソッド）

「ゼロ・レバー」値を戻します。

double  ZeroLever()

戻り値

「ゼロ・レバー」。

この値は、軸スケール範囲がいつゼロ値を含むように拡大されるべきかを定義するために使用されます。

ZeroLever （Setメソッド）

「ゼロ・レバー」値を設定します。

void  ZeroLever(
  const double  value      // 「ゼロ・レバー」値
  )

パラメータ

value

[in]  「ゼロ・レバー」値。

この値は、軸スケール範囲がいつゼロ値を含むように拡大されるべきかを定義するために使用されます。