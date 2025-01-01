ZeroLever (метод Get)

Возвращает значение "нулевого рычага".

double ZeroLever()

Возвращаемое значение

"Нулевой рычаг".

Примечание

Это значение используется для определения того, когда диапазон шкалы оси должен быть расширен, чтобы включить нулевое значение.

ZeroLever (метод Set)

Устанавливает значение "нулевого рычага".

void ZeroLever(

const double value

)

Параметры

value

[in] Значение "нулевого рычага".

Примечание

Это значение используется для определения того, когда диапазон шкалы оси должен быть расширен, чтобы включить нулевое значение.