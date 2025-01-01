ДокументацияРазделы
ZeroLever (метод Get)

Возвращает значение "нулевого рычага".

double  ZeroLever()

Возвращаемое значение

"Нулевой рычаг".

Примечание

Это значение используется для определения того, когда диапазон шкалы оси должен быть расширен, чтобы включить нулевое значение.

ZeroLever (метод Set)

Устанавливает значение "нулевого рычага".

void  ZeroLever(
   const double  value      // значение "нулевого рычага"
   )

Параметры

value

[in]  Значение "нулевого рычага".

Примечание

Это значение используется для определения того, когда диапазон шкалы оси должен быть расширен, чтобы включить нулевое значение.