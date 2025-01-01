ZeroLever (méthode Get)

Retourne la valeur du "levier zéro".

double ZeroLever()

Valeur de Retour

La valeur du "levier zéro".

Note

La valeur est utilisée pour définir le moment où l'intervalle de l'échelle de l'axe doit être étendu pour inclure la valeur zéro.

ZeroLever (méthode Set)

Définit la valeur du "levier zéro".

void ZeroLever(

const double value

)

Paramètres

value

[in] Valeur du "levier zéro".

Note

La valeur est utilisée pour définir le moment où l'intervalle de l'échelle de l'axe doit être étendu pour inclure la valeur zéro.