- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ZeroLever (méthode Get)
Retourne la valeur du "levier zéro".
|
double ZeroLever()
Valeur de Retour
La valeur du "levier zéro".
Note
La valeur est utilisée pour définir le moment où l'intervalle de l'échelle de l'axe doit être étendu pour inclure la valeur zéro.
ZeroLever (méthode Set)
Définit la valeur du "levier zéro".
|
void ZeroLever(
Paramètres
value
[in] Valeur du "levier zéro".
Note
La valeur est utilisée pour définir le moment où l'intervalle de l'échelle de l'axe doit être étendu pour inclure la valeur zéro.