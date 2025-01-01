DocumentaçãoSeções
ZeroLever (método Get)

Retorna o valor de "alavanca zero."

double  ZeroLever()

Valor de retorno

"Alavanca zero."

Observação

Este valor é utilizado para determinar quando o intervalo de escala do eixo deve ser expandido para incluir o valor de zero.

ZeroLever (método Set)

Define o valor de "alavanca zero."

void  ZeroLever(
   const double  value      // valor de "alavanca zero"
   )

Parâmetros

value

[in]  Valor de "alavanca zero."

Observação

Este valor é utilizado para determinar quando o intervalo de escala do eixo deve ser expandido para incluir o valor de zero.