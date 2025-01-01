- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ZeroLever (método Get)
Retorna o valor de "alavanca zero."
|
double ZeroLever()
Valor de retorno
"Alavanca zero."
Observação
Este valor é utilizado para determinar quando o intervalo de escala do eixo deve ser expandido para incluir o valor de zero.
ZeroLever (método Set)
Define o valor de "alavanca zero."
|
void ZeroLever(
Parâmetros
value
[in] Valor de "alavanca zero."
Observação
Este valor é utilizado para determinar quando o intervalo de escala do eixo deve ser expandido para incluir o valor de zero.