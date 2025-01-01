ValuesWidth (méthode Get)

Retourne la longueur maximale autorisée en pixels pour l'affichage des numéros des axes.

int ValuesWidth()

Valeur de Retour

La longueur des numéros des axes en pixels.

Note

Si la longueur en pixels d'un nombre spécifié est supérieure à la longueur d'affichage maximum autorisée, il sera tronqué et sera terminé par des points.

ValuesWidth (méthode Set)

Définit la longueur maximale autorisée en pixels pour l'affichage des numéros des axes.

void ValuesWidth(

const int width

)

Paramètres

width

[in] Longueur maximum autorisée pour les numéros des axes.

Note

Si la longueur en pixels d'un nombre spécifié est supérieure à la longueur d'affichage maximum autorisée, il sera tronqué et sera terminé par des points.