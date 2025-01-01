- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesWidth (méthode Get)
Retourne la longueur maximale autorisée en pixels pour l'affichage des numéros des axes.
|
int ValuesWidth()
Valeur de Retour
La longueur des numéros des axes en pixels.
Note
Si la longueur en pixels d'un nombre spécifié est supérieure à la longueur d'affichage maximum autorisée, il sera tronqué et sera terminé par des points.
ValuesWidth (méthode Set)
Définit la longueur maximale autorisée en pixels pour l'affichage des numéros des axes.
|
void ValuesWidth(
Paramètres
width
[in] Longueur maximum autorisée pour les numéros des axes.
Note
Si la longueur en pixels d'un nombre spécifié est supérieure à la longueur d'affichage maximum autorisée, il sera tronqué et sera terminé par des points.