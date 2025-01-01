ValuesWidth (метод Get)

Возвращает максимально допустимую длину в пикселях для отображения цифр на оси.

int ValuesWidth()

Возвращаемое значение

Длина отображения цифр на оси в пикселях.

Примечание

Если длина в пикселях для задаваемой цифры превышает максимально допустимую длину отображения, то она будет обрезаться и оканчиваться многоточием.

ValuesWidth (метод Set)

Устанавливает максимально допустимую длину в пикселях для отображения цифр на оси.

void ValuesWidth(

const int width

)

Параметры

width

[in] Максимально допустимая длина отображения цифр на оси.

Примечание

Если длина в пикселях для задаваемой цифры превышает максимально допустимую длину отображения, то она будет обрезаться и оканчиваться многоточием.