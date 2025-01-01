- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesWidth (метод Get)
Возвращает максимально допустимую длину в пикселях для отображения цифр на оси.
|
int ValuesWidth()
Возвращаемое значение
Длина отображения цифр на оси в пикселях.
Примечание
Если длина в пикселях для задаваемой цифры превышает максимально допустимую длину отображения, то она будет обрезаться и оканчиваться многоточием.
ValuesWidth (метод Set)
Устанавливает максимально допустимую длину в пикселях для отображения цифр на оси.
|
void ValuesWidth(
Параметры
width
[in] Максимально допустимая длина отображения цифр на оси.
Примечание
Если длина в пикселях для задаваемой цифры превышает максимально допустимую длину отображения, то она будет обрезаться и оканчиваться многоточием.