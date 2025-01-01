ДокументацияРазделы
ValuesWidth (метод Get)

Возвращает максимально допустимую длину в пикселях для отображения цифр на оси.

int  ValuesWidth()

Возвращаемое значение

Длина отображения цифр на оси в пикселях.

Примечание

Если длина в пикселях для задаваемой цифры превышает максимально допустимую длину отображения, то она будет обрезаться и оканчиваться многоточием.

ValuesWidth (метод Set)

Устанавливает максимально допустимую длину в пикселях для отображения цифр на оси.

void  ValuesWidth(
   const int  width      // максимально допустимая длина в пикселях
   )

Параметры

width

[in]  Максимально допустимая длина отображения цифр на оси.

Примечание

Если длина в пикселях для задаваемой цифры превышает максимально допустимую длину отображения, то она будет обрезаться и оканчиваться многоточием.