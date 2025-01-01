- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesWidth (Metodo Get)
Restituisce la lunghezza massima consentita in pixel per la visualizzazione dei numeri dell'asse.
|
int ValuesWidth()
Valore di ritorno
Lunghezza dei numeri degli assi in pixel.
Nota
Se la lunghezza in pixel per un numero specificato supera la lunghezza massima consentita del display, è troncata e termina in punti.
ValuesWidth (Metodo Set)
Imposta la lunghezza massima consentita in pixel per la visualizzazione dei numeri degli assi.
|
void ValuesWidth(
Parametri
width
[in] Massima lunghezza consentita dei numeri degli assi.
Nota
Se la lunghezza in pixel per un numero specificato supera la lunghezza massima consentita del display, è troncata e termina in punti.