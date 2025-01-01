DocumentazioneSezioni
ValuesWidth (Metodo Get)

Restituisce la lunghezza massima consentita in pixel per la visualizzazione dei numeri dell'asse.

int  ValuesWidth()

Valore di ritorno

Lunghezza dei numeri degli assi in pixel.

Nota

Se la lunghezza in pixel per un numero specificato supera la lunghezza massima consentita del display, è troncata e termina in punti.

ValuesWidth (Metodo Set)

Imposta la lunghezza massima consentita in pixel per la visualizzazione dei numeri degli assi.

void  ValuesWidth(
   const int  width      // massima lunghezza consentita in pixel
   )

Parametri

width

[in] Massima lunghezza consentita dei numeri degli assi.

Nota

Se la lunghezza in pixel per un numero specificato supera la lunghezza massima consentita del display, è troncata e termina in punti.