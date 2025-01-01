- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesWidth (método Get)
Retorna o comprimento máximo permitido, em pixels, para exibir números nos eixos.
|
int ValuesWidth()
Valor de retorno
Comprimento dos números exibidos no eixo em pixels.
Observação
Se o comprimento em pixels para o número definido for superior ao comprimento máximo permitido de exibição, esse comprimento vai ser cortado e terminado usando reticências.
ValuesWidth (método Set)
Define o comprimento máximo permitido, em pixels, para exibir números nos eixos.
|
void ValuesWidth(
Parâmetros
width
[in] Comprimento máximo permitido de exibição de números no eixo.
Observação
Se o comprimento em pixels para o número definido for superior ao comprimento máximo permitido de exibição, esse comprimento vai ser cortado e terminado usando reticências.