ValuesWidth (método Get)

Retorna o comprimento máximo permitido, em pixels, para exibir números nos eixos.

int  ValuesWidth()

Valor de retorno

Comprimento dos números exibidos no eixo em pixels.

Observação

Se o comprimento em pixels para o número definido for superior ao comprimento máximo permitido de exibição, esse comprimento vai ser cortado e terminado usando reticências.

ValuesWidth (método Set)

Define o comprimento máximo permitido, em pixels, para exibir números nos eixos.

void  ValuesWidth(
   const int  width      // comprimento máximo permitido em pixels
   )

Parâmetros

width

[in]  Comprimento máximo permitido de exibição de números no eixo.

Observação

Se o comprimento em pixels para o número definido for superior ao comprimento máximo permitido de exibição, esse comprimento vai ser cortado e terminado usando reticências.