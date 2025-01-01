ValuesWidth (método Get)

Retorna o comprimento máximo permitido, em pixels, para exibir números nos eixos.

int ValuesWidth()

Valor de retorno

Comprimento dos números exibidos no eixo em pixels.

Observação

Se o comprimento em pixels para o número definido for superior ao comprimento máximo permitido de exibição, esse comprimento vai ser cortado e terminado usando reticências.

ValuesWidth (método Set)

Define o comprimento máximo permitido, em pixels, para exibir números nos eixos.

void ValuesWidth(

const int width

)

Parâmetros

width

[in] Comprimento máximo permitido de exibição de números no eixo.

Observação

Se o comprimento em pixels para o número definido for superior ao comprimento máximo permitido de exibição, esse comprimento vai ser cortado e terminado usando reticências.