MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesWidth
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesWidth (Get method)
축 숫자를 표시하기 위해 허용되는 최대 길이(픽셀)를 반환.
|
int ValuesWidth()
값 반환
축 숫자 길이(픽셀).
참고
지정된 숫자의 픽셀 길이가 허용된 최대 표시 길이를 초과하면 잘리고 점으로 끝납니다.
ValuesWidth (Set method)
축 숫자를 표시할 수 있는 최대 허용 길이를 픽셀 단위로 설정.
|
void ValuesWidth(
매개변수
width
[in] 축 숫자의 허용되는 최대 길이.
참고
지정된 숫자의 픽셀 길이가 허용된 최대 표시 길이를 초과하면 잘리고 점으로 끝납니다.