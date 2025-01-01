ValuesWidth (Get method)

축 숫자를 표시하기 위해 허용되는 최대 길이(픽셀)를 반환.

int ValuesWidth()

값 반환

축 숫자 길이(픽셀).

참고

지정된 숫자의 픽셀 길이가 허용된 최대 표시 길이를 초과하면 잘리고 점으로 끝납니다.

ValuesWidth (Set method)

축 숫자를 표시할 수 있는 최대 허용 길이를 픽셀 단위로 설정.

void ValuesWidth(

const int width

\)

매개변수

width

[in] 축 숫자의 허용되는 최대 길이.

참고

지정된 숫자의 픽셀 길이가 허용된 최대 표시 길이를 초과하면 잘리고 점으로 끝납니다.