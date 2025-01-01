- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- SelectAxisScale
ValuesWidth（获得方法）
返回以像素为单位允许显示的最长坐标轴数字。
int ValuesWidth()
返回值
以像素为单位的坐标轴数字的长度。
注意
如果以像素为单位指定数的长度超出了允许显示的最大长度，则会将其缩短并以缩写点结束。
ValuesWidth（设置方法）
设置以像素为单位允许显示的最长坐标轴数字。
void ValuesWidth(
参数
宽度
[in] 坐标轴数字允许的最大长度。
注意
如果以像素为单位指定数的长度超出了允许显示的最大长度，则会将其缩短并以缩写点结束。