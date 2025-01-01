文档部分
MQL5参考标准程序库科学图表CAxisValuesWidth 

ValuesWidth（获得方法）

返回以像素为单位允许显示的最长坐标轴数字。

int  ValuesWidth()

返回值

以像素为单位的坐标轴数字的长度。

注意

如果以像素为单位指定数的长度超出了允许显示的最大长度，则会将其缩短并以缩写点结束。

ValuesWidth（设置方法）

设置以像素为单位允许显示的最长坐标轴数字。

void  ValuesWidth(
   const int  width      // 以像素为单位允许显示的最大长度
   )

参数

宽度

[in]  坐标轴数字允许的最大长度。

注意

如果以像素为单位指定数的长度超出了允许显示的最大长度，则会将其缩短并以缩写点结束。