MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesWidth
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesWidth （Getメソッド）
軸番号を表示するために許容される最大長をピクセル単位で返します。
int ValuesWidth()
戻り値
ピクセル単位での軸番号の長さ。
注
指定された数のピクセル単位の長さが許容される最大表示長を超えると、切り捨てられ、点で終わります。
ValuesWidth （Setメソッド）
軸番号を表示するために許容される最大長をピクセル単位で設定します。
void ValuesWidth(
パラメータ
width
[in] 軸番号の最大許容の長さ。
注
指定された数のピクセル単位の長さが許容される最大表示長を超えると、切り捨てられ、点で終わります。