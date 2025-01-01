ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesWidth 

ValuesWidth （Getメソッド）

軸番号を表示するために許容される最大長をピクセル単位で返します。

int  ValuesWidth()

戻り値

ピクセル単位での軸番号の長さ。

ValuesWidth （Setメソッド）

軸番号を表示するために許容される最大長をピクセル単位で設定します。

void  ValuesWidth(
  const int  width      // ピクセル単位での最大許容長
  )

パラメータ

width

[in]  軸番号の最大許容の長さ。

指定された数のピクセル単位の長さが許容される最大表示長を超えると、切り捨てられ、点で終わります。