LastIndexOf
Bir listede bir değerin son ortaya çıkışını arar.
Listenin tamamında arama yapan versiyon.
|
int LastIndexOf(
Belirtilen konumdan listenin sonuna kadar arama yapan versiyon.
|
int LastIndexOf(
Belirtilen aralıktaki belirtilen konumdan arama yapan versiyon.
|
int LastIndexOf(
Parametreler
item
[in] Aranan değer.
start_index
[in] Aramanın başladığı başlangıç dizisi.
count
[in] Arama aralığının uzunluğu
Dönen Değer
En son bulunan öğenin dizinini döndürür. Eğer değer bulunmazsa -1 değeri döner.