MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCArrayList<T>LastIndexOf 

LastIndexOf

Bir listede bir değerin son ortaya çıkışını arar.

Listenin tamamında arama yapan versiyon.

int LastIndexOf(
    item                     // arama değeri
   );

Belirtilen konumdan listenin sonuna kadar arama yapan versiyon.

int LastIndexOf(
   T          item,            // arama değeri
   const int  start_index      // başlangıç indeksi
   );

Belirtilen aralıktaki belirtilen konumdan arama yapan versiyon.

int LastIndexOf(
   T          item,            // arama değeri
   const int  start_index,     // başlangıç indeksi
   const int  count            // arama aralığı
   );

Parametreler

item

[in]  Aranan değer.

start_index

[in] Aramanın başladığı başlangıç dizisi.

count

[in]  Arama aralığının uzunluğu

Dönen Değer

En son bulunan öğenin dizinini döndürür. Eğer değer bulunmazsa -1 değeri döner.