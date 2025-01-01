MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCArrayList<T>Insert CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Insert Belirtilen dizinde listeye bir öğe ekler. bool Insert( const int index, // eklemek için dizin T item // eklenecek değer ); Parametreler index [in] Eklenecek dizin. item [in] Belirtilen dizine eklenecek değer. Dönen Değer Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür. AddRange InsertRange