DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCArrayList<T>Insert 

Insert

Belirtilen dizinde listeye bir öğe ekler.

bool Insert(
   const int  index,     // eklemek için dizin
   T          item       // eklenecek değer
   );

Parametreler

index

[in]  Eklenecek dizin.

item

[in] Belirtilen dizine eklenecek değer.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.