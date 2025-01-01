DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCArrayList<T>TrySetValue 

TrySetValue

Belirtilen dizindeki liste öğesinin değerini ayarlar.

bool TrySetValue(
   const int  index,     // indeks
   T          value      // öğenin değeri
   );

Parametreler

index

[in]  Liste öğesinin değerini belirlemek istediğiniz dizin.

value

[in]  Liste öğesinin değerini ayarlar.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.

