MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCArrayList<T>TrySetValue CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort TrySetValue Belirtilen dizindeki liste öğesinin değerini ayarlar. bool TrySetValue( const int index, // indeks T value // öğenin değeri ); Parametreler index [in] Liste öğesinin değerini belirlemek istediğiniz dizin. value [in] Liste öğesinin değerini ayarlar. Dönen Değer Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür. TryGetValue Add