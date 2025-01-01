AddRange

Listeye bir koleksiyon veya öğelerin bir dizisini ekler.

Bir dizi ekleyen versiyon.

bool AddRange(

const T& array[]

);

Bir koleksiyon ekleyen versiyon.

bool AddRange(

ICollection<T>* collection

);

Parametreler

&array[]

[in] Eklenecek bir dizi.

*collection

[in] Eklenecek bir koleksiyon.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.