- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
AddRange
Listeye bir koleksiyon veya öğelerin bir dizisini ekler.
Bir dizi ekleyen versiyon.
|
bool AddRange(
Bir koleksiyon ekleyen versiyon.
|
bool AddRange(
Parametreler
&array[]
[in] Eklenecek bir dizi.
*collection
[in] Eklenecek bir koleksiyon.
Dönen Değer
Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.