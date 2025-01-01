DokümantasyonBölümler
AddRange

Listeye bir koleksiyon veya öğelerin bir dizisini ekler.

Bir dizi ekleyen versiyon.

bool AddRange(
   const T&  array[]               // eklenecek dizi
   );

Bir koleksiyon ekleyen versiyon.

bool AddRange(
   ICollection<T>*  collection     // eklenecek bir koleksiyon
   );

Parametreler

&array[]

[in]  Eklenecek bir dizi.

*collection

[in]  Eklenecek bir koleksiyon.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.

