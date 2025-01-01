DokümantasyonBölümler
Listedeki öğeleri sıralar.

Listedeki tüm öğeleri sıralayan versiyon.

bool Sort();

Öğeleri karşılaştırmak için IComparable<T> arabirimini uygulayan sınıfı kullanarak listedeki tüm öğeleri sıralayan versiyon.

bool Sort(
   IComparer<T>*  comparer         // karşılaştırmak için arayüz
   );

Öğeleri karşılaştırmak için IComparable<T> arayüzünü uygulayan sınıfı kullanarak listedeki öğelerin belirtilen aralığını sıralayan versiyon.

bool Sort(
   const int  start_index,     // başlangıç indeksi
   const int  count            // öğelerin sayısı
   IComparer<T>*  comparer     // karşılaştırmak için arayüz
   );

Parametreler

*comparer

[in]  Bir arayüz öğeleri karşılaştırmak için.

start_index

[in] Sıralama işleminin başladığı başlangıç dizini.

count

[in]  Sıralama aralığının uzunluğu.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.