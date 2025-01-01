- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Sort
Listedeki öğeleri sıralar.
Listedeki tüm öğeleri sıralayan versiyon.
|
bool Sort();
Öğeleri karşılaştırmak için IComparable<T> arabirimini uygulayan sınıfı kullanarak listedeki tüm öğeleri sıralayan versiyon.
|
bool Sort(
Öğeleri karşılaştırmak için IComparable<T> arayüzünü uygulayan sınıfı kullanarak listedeki öğelerin belirtilen aralığını sıralayan versiyon.
|
bool Sort(
Parametreler
*comparer
[in] Bir arayüz öğeleri karşılaştırmak için.
start_index
[in] Sıralama işleminin başladığı başlangıç dizini.
count
[in] Sıralama aralığının uzunluğu.
Dönen Değer
Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.