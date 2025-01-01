MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCArrayList<T>TryGetValue CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort TryGetValue Belirtilen dizinde listenin bir öğesini döndürür. bool TryGetValue( const int index, // indeks T& value // yazmak için bir değişken ); Parametreler index [in] Almak istediğiniz liste öğesi değerinin indeksi. &value [out] Öğenin değerini yazacak değişken. Dönen Değer Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür. TrimExcess TrySetValue