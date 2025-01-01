DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCArrayList<T>TryGetValue 

Belirtilen dizinde listenin bir öğesini döndürür.

bool TryGetValue(
   const int  index,     // indeks
   T&         value      // yazmak için bir değişken
   );

Parametreler

index

[in]  Almak istediğiniz liste öğesi değerinin indeksi.

&value

[out]  Öğenin değerini yazacak değişken.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.