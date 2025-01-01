문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCArrayList<T> 

CArrayList<T>

CArrayList<T>는 IList<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스.

설명

CArrayList<T> 클래스는 T 유형의 동적 데이터 리스트를 구현한 것입니다. 이 클래스는 인덱스별로 요소에 액세스하고 요소를 검색 및 삭제, 정렬 및 기타 작업을 수행하는 기본 방법을 제공합니다.

선언

   template<typename T>
   class CArrayList : public IList<T>

헤더

   #include <Generic\ArrayList.mqh>

상속 계층

  ICollection

      IList

          CArrayList

클래스 메서드

메서드

설명

용량

목록의 현재 용량을 가져오고 설정하기

Count

목록의 요소 수를 반환

Contains

목록에 지정된 값을 가진 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정

TrimExcess

목록의 용량을 실제 요소 수로 설정하기

TryGetValue

지정한 인덱스에서 목록 요소를 가져오기

TrySetValue

지정한 인덱스에서 목록 요소의 값을 설정하기

Add

목록에 요소를 추가하기

AddRange

목록에 요소 모음 또는 배열을 추가하기

Insert

지정된 인덱스의 목록에 요소를 삽입하기

InsertRange

지정된 인덱스의 목록에 컬렉션 또는 요소 배열을 삽입하기

CopyTo

목록의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사하기

BinarySearch

오름차순 정렬 목록에서 지정된 값을 검색하기

IndexOf

목록에서 값이 처음 나타나는 경우 검색하기

LastIndexOf

목록에서 값이 마지막으로 발생했는지 검색하기

Clear

컬렉션에서 모든 요소를 제거

Remove

지정한 요소의 첫 번째 항목을 목록에서 제거

RemoveAt

목록의 지정된 인덱스에서 요소를 제거

RemoveRange

목록에서 요소 범위를 제거

Reverse

목록의 요소 순서를 반전

Sort

목록에서 요소 정렬