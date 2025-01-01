CArrayList<T>

CArrayList<T>는 IList<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스.

설명

CArrayList<T> 클래스는 T 유형의 동적 데이터 리스트를 구현한 것입니다. 이 클래스는 인덱스별로 요소에 액세스하고 요소를 검색 및 삭제, 정렬 및 기타 작업을 수행하는 기본 방법을 제공합니다.

선언

template<typename T>

class CArrayList : public IList<T>

헤더

#include <Generic\ArrayList.mqh>

상속 계층 ICollection IList CArrayList

클래스 메서드