- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
CArrayList<T>
CArrayList<T>는 IList<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스.
설명
CArrayList<T> 클래스는 T 유형의 동적 데이터 리스트를 구현한 것입니다. 이 클래스는 인덱스별로 요소에 액세스하고 요소를 검색 및 삭제, 정렬 및 기타 작업을 수행하는 기본 방법을 제공합니다.
선언
|
template<typename T>
헤더
|
#include <Generic\ArrayList.mqh>
|
상속 계층
CArrayList
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
목록의 현재 용량을 가져오고 설정하기
|
목록의 요소 수를 반환
|
목록에 지정된 값을 가진 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정
|
목록의 용량을 실제 요소 수로 설정하기
|
지정한 인덱스에서 목록 요소를 가져오기
|
지정한 인덱스에서 목록 요소의 값을 설정하기
|
목록에 요소를 추가하기
|
목록에 요소 모음 또는 배열을 추가하기
|
지정된 인덱스의 목록에 요소를 삽입하기
|
지정된 인덱스의 목록에 컬렉션 또는 요소 배열을 삽입하기
|
목록의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사하기
|
오름차순 정렬 목록에서 지정된 값을 검색하기
|
목록에서 값이 처음 나타나는 경우 검색하기
|
목록에서 값이 마지막으로 발생했는지 검색하기
|
컬렉션에서 모든 요소를 제거
|
지정한 요소의 첫 번째 항목을 목록에서 제거
|
목록의 지정된 인덱스에서 요소를 제거
|
목록에서 요소 범위를 제거
|
목록의 요소 순서를 반전
|
목록에서 요소 정렬