DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCArrayList<T>RemoveRange 

RemoveRange

Listeden bir dizi öğeyi kaldırır.

bool RemoveRange(
   const int  start_index,     // başlangıç indeksi
   const int  count            // öğelerin sayısı
   );

Parametreler

start_index

[in] Silme işleminin başladığı başlangıç dizini.

count

[in]  Silinecek öğe sayısı

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.