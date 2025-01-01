MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCArrayList<T>RemoveRange CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort RemoveRange Listeden bir dizi öğeyi kaldırır. bool RemoveRange( const int start_index, // başlangıç indeksi const int count // öğelerin sayısı ); Parametreler start_index [in] Silme işleminin başladığı başlangıç dizini. count [in] Silinecek öğe sayısı Dönen Değer Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür. RemoveAt Reverse