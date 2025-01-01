MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCArrayList<T>Capacity CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Capacity (Get metodu) Geçerli liste kapasitesini döndürür. int Capacity(); Dönen Değer Geçerli liste kapasitesini döndürür. Capacity (Set Metodu) Bir listenin geçerli kapasitesini ayarlar. void Capacity( const int capacity // kapasite değeri ); Parametreler capacity [in] Kapasitenin yeni bir değeri. CArrayList<T> Count