Capacity (Get metodu)

Geçerli liste kapasitesini döndürür.

int Capacity();

Dönen Değer

Capacity (Set Metodu)

Bir listenin geçerli kapasitesini ayarlar.

void Capacity(
   const int  capacity     // kapasite değeri
   );

Parametreler

capacity

[in]  Kapasitenin yeni bir değeri.